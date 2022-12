P1,000 kasya sa simpleng Noche Buena: DTI official

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Wala munang papayagang dagdag-presyo ang Department of Trade and Industry (DTI) sa ilang basic commodities hanggang Bagong Taon ng 2023.

Ibig sabihin, sa susunod na taon na lang nila umano dedesisyunan ang hirit na taas-presyo ng mahigit 50 pangunahing bilihin.

"After New Year, mga early next year or early in the first quarter, saka tayo gagalaw ng presyo para rin this way nakaalalay tayo sa consumers na ang basic necessities and prime commodities di pa muna gagalaw dahil ang Noche Buena products gumalaw na," ani Castelo.

Sa monitoring ng dalawang supermarket, nakumpirma ng ahensiya na hindi na gumalaw ang presyo ng Noche Buena products mula nang ilabas ang price guide noong Nobyembre.

Tingin ni Castelo, kakayanin ng mga mamamayan na maghanda sa Noche Buena.

"For a family of 4 or 5 kasya na rin. Nag-compute tayo. Kahit papaano P1,000 will be good for one family na merong Noche Buena products na ilalagay sa lamesa," ani Castelo.

Sinubukan ng ABS-CBN News kung kasya ang P1,000 na pang-Noche Buena.

Dalawang fruit cocktail, isang spaghetti with sauce, cheese, isang ham at 1/4 kilo na giniling ang nabili sa presyong P613.

May sobra pa rito para sa inumin at kung gusto ng ibang miyembro ng pamilya, alak.

Pero para sa ilang nakapanayam ng ABS-CBN News, lalo na ang may malaking pamilya, kulang ang P1,000.

"Kulang lalo na kung malaki pamilya kung maliit, pagkakasyahin," wika ng isang konsumer.

"Siguro kung 2 lang baka magkasya pero kung pamilya ang pag-uusapan, hindi magkasya," sabi ng isa pa.

Payo ng DTI, puwedeng piliin ang mga produktong naka-bundle o subukan ang mga hindi kilalang brand para makatipid.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News