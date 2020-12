TIPS: Paano dapat bina-budget ang 13th month habang pandemya?

Dagsa pa rin ang mga mamimili sa Divisoria sa Maynila sa kabila ng COVID-19 pandemic, Nobyembre 9, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Kalagitnaan pa lang ng Nobyembre ay ibinayad na ng government employee na si Beth Petilo ang kaniyang 13th month pay sa utang.

"Kulang pa nga po, sir, eh kasi po ang utang ko nasa P20,000. Tapos po 'yun doon lang po talaga," ani Petilo, na walang naitipid sa utang

Hinihintay naman ng supermarket cashier na si Mariz Ecot ang kaniyang 13th month pero ngayon pa lang ay may plano na siya kung saan ito mapupunta.

"Una po panghanda sa Christmas pero 'di naman kailangan bongga, 'yung iba ipapadala sa magulang ko," aniya.

Para sa financial expert na si Chinkee Tan dapat may naitatabi para sa savings or emergency fund na puwedeng hugutin sakaling magkasakit o magkaproblema sa pamilya.

Kung wala namang utang, maaari naman daw i-invest ang 13th month pay.

"Ang 2 na puwede niyong paglagakan ngayon 'yung government bonds na premyo bonds, na nagbibigay ng mas mataas na interes na 1.25 percent. Puwede kayong pumunta ng Pag-IBIG, MP2 fund 'yan po last year nagbigay sila ng 7 percent dividend," ani Tan.

Pero gustuhin man ng mga manggagawa gaya ni Roland Abobon na magtabi ng pera, mahirap daw magtabi ng extra dahil sa dami ng gastusin.

"May matitira siguro pangpamasahe papasok. Pero kung tutuusin wala po eh," ani Abobon.

Para kay Tan, nasa diskarte ng tao ang pagpapalago ng pera.

"Noong maliit ang suweldo, napagkakasya, minsan may sobra pa. Noong lumaki ang kita, nagkulang na, nagkautang pa. Tataasan mo ang antas ng pag-iipon mo. Kunyari ang dating iniipon mo, 5 percent lang, pag tumaas income mo gawin mong 10, pag tumaas ulit, gawin mong 15, gawing mong 25 percent para naramdaman mo may natitira," ani Tan.

Aminado naman ang grupo ng private employers na may posibleng ilan na maliit na negosyo na hindi kayaning magbigay ng bonus dahil hindi naman akma ang pautang ng gobyerno.

"Lahat concerned, mga legislators, 'yung mga executive concerned pero wala namang ginawa. They did not walk the talk," ani Sergio Ortiz Luis sa Employers’ Confederation of the Philippines.

Pero ang malalaki aniyang kompanya, sigurado raw na makakapagbigay at magdadagdag pa ng ilang buwang bonus bilang pasasalamat sa mga empleyado.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News