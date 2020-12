Presyo ng sili tumaas sa P600 kada kilo sa ilang pamilihan

ABS-CBN News/File

MAYNILA - Tumaas sa P600 ang kada kilo ng sili sa ilang palengke sa Metro Manila, base sa pag-iikot ng ABS-CBN News sa ilang pamilihan sa Metro Manila.

Kabilang ang sili sa mga gulay na nag-taas presyo nitong mga nagdaang linggo.

Paliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Kristine Evangelista, dahil sa sunod-sunod na bagyo ang pagtaas ng presyo ng gulay.

"Bukod po ma'am sa mga dinanas nating kalamidad mayroon din po tayong ibang mga gulay na seasonal naman po. Mayroon kasi tayong mga production area na tinamaan ng Ulysses so pag ganito siyempre mababawasan 'yung yield ng ating mga producer tataas po ang presyo," ani Evangelista.

Mas mataas pa ang presyo ng sili sa presyo ng karneng baboy na nananatili sa P320 kada kilo.

Bukod sa sili, tumaas ang presyo ng ampalaya, talong, repolyo, sibuyas, bawang, kamatis, patatas, at ang kada tali ng kangkong at pechay sa Kamuning Market sa Quezon City at sa Trabajo Market sa Maynila.

Ampalaya → P290/kilo (dati: P200/kilo)

Talong → P140/kilo (dati: P60/kilo)

Repolyo → P140/kilo (dati: P70/kilo

Sibuyas → P270/kilo (dati: P160/kilo)

Bawang → P100/kilo (dati: P80/kilo)

Kamatis → P160/kilo (dati: P100/kilo)

Patatas → P100/kilo (dati: P70/kilo)

Kangkong → P20/tali (dati: P10/tali)

Pechay → P20/tali (dati: P10/tali)

DISKARTE

Hamon ngayon para sa mga mamimili at vendor ang taas-presyo sa gulay.

Ang ilang mamimili gaya ni Zaide Magpantay, paisa-isang piraso ang pamimili.

Hirap na aniya kasi siya mag-budget dahil halos lahat ng mga pangunahing bilihin ay tumaas ang presyo.

"'Yung mga anak ko po nagrerequest mama gusto ko po ng gulay e hindi naman po makabili kasi gawa nga po sobrang mahal ng gulay kaya po ang ginagawa na lang namin pa-isa-isa na lang patingi-tingi, tig-isang tali ng mga gulay," ani Magpantay.

Si Roel Ponte, na namimili sa Kamuning Market sa Quezon City, patingi-tingi lang din ang pagbili.

"Dati nag-i-istock kami," ani Ponte.

Ang ilang tindera gaya ni Florentina Manuel, binebenta muna kung ano ang mga gulay na mababa pa ang presyo, ngayong hirap silang magbenta ng gulay sa taas-presyo.

"Kasi mahirap naman kahit may paninda mahal naman hindi rin kakayanin,” aniya.

Nasa P200 kada kilo naman ang galunggong, habang ang tilapia, nasa P160.

Nasa P180 naman kada kilo ang bangus habang P280 naman ang kada kilo ng dalagang bukid.

Nasa P160 na ngayon mula P140 ang presyo ng kada kilo ng manok.

Pero umaasa ang kagawaran na sa susunod na 2 linggo o bago mag-Pasko ay bababa ang presyo ng ilang mga gulay.

"Pumunta po ako sa Nueva Vizcaya noong nakaraang linggo mayroon naman po tayong area na na-save kaya hopefully we are looking at mga in 2 weeks time po babalik na po dapat sa normal ang presyo ng ating mga gulay,” ani Evangelista.

Payo ng DA, maaaring tangkilikin ang mga Kadiwa store dahil mas mura anila ang mga produkto rito.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News