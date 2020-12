Maynilad, Manila Water may bawas-singil sa tubig simula Enero 2021

MAYNILA - May bawas-singil sa tubig ang Maynilad at Manila Water simula Enero 1, 2021.

P0.14 kada cubic meter ang tapyas ng Manila Water at P0.05 kada cubic meter ang sa Maynilad.

Ayon sa mga water concessionaire, ito'y dahil sa "foreign currency differential adjustment" o FCDA, dahil lumakas ang piso kontra US dollar at Japanese yen.

Just In!

Singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water, bababa dahil sa bawas dulot ng FCDA o Foreign Currency Differential Adjustment.

Mas lumakas kasi ang palitan ng piso kontra US dollar at yen.

Eto ang reduction simula Jan. 1, 2021:

Manila Water P0.14/cu m

Maynilad P0.05/cu m pic.twitter.com/tZQlTYYUpe