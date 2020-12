Gawang-Pinoy tampok sa 'Bagsakan' Christmas bazaar ng DTI

Iba't ibang produktong lokal ang itinampok sa taunang "Bagsakan Bazaar" ng Department of Trade and Industry. ABS-CBN News

MAYNILA - Tampok ang gawang-Pinoy sa Christmas bazaar na isinagawa ng Department of Trade and Industry sa iba’t ibang mall sa Kamaynilaan.

Ito ang "Bagsakan Bazaar" na umarangkada sa Quezon City at San Juan, kung saan magtatagal sa parehong siyudad hanggang Huwebes, Disyembre 3.

Lilipat naman ito sa Alabang sa Muntinlupa sa Disyembre 4 hanggang Disyembre 6.

Sari-saring Filipino snacks ang matatagpuan sa Ayala Fairview Terraces sa Quezon City, na isa sa mga mall na kalahok sa bazaar.

Kabilang dito ang Araro cookies (P150 hanggang P250) at cashew nuts (P125 hanggang P330) mula Bataan. Mayroon ding cashew butter (P230 hanggang P260) at cashew cookies (P160).

Mayroon ding sweet and spicy fried dilis (P100 hanggang P180), sweet and spicy fried squid (P120 hanggang P180) at bagoong (P80 hanggang P110); at cassava chips (P80) at polvoron (P100)

Mayroon ding mga sabon (P80) at bayong (P150) at iba’t ibang disenyo ng bag sa halagang P160 hanggang P799.

May mga tsinelas at sandals na hindi lalagpas ng P550 at sapatos na P60 hanggang P1,800.

Ibinebenta rin ang mga belt, throw pillow, at handmade Christmas balls na maaaring ipangregalo.

Sa "Bagsakan" sa Greenhills Shopping Center sa San Juan, may pouch at accessories na P100 lang, at mga pandisenyo sa bahay na P50 hanggang P6,000.

Paliwanag ng isa sa mga negosyanteng si Claro Ludan, inanyayahan silang magbigay ng presyo na “bagsak na bagsak talaga” para mas makaengganyo.

Para sa ilang mamimili, makakatulong ito para sa mga lokal na negosyong pinadapa ng coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Kahit unti-unti nang nakakabangon sa tindi ng epekto ng pandemya, aminado ang ilang negosyante na malayo pa sila sa dating kita bago magka-pandemya sa bansa.

“Malakas po ‘yung pagde-deliver namin sa pasalubong store. Nasa 10 po. Ngayon po 3 pa lang ‘yung nag-o-open,” ayon sa negosyanteng si Gloria Pantaleon.

Panawagan naman ni DTI Undersecretary Abdulgani Macatoman, bigyang prayoridad ang pagtangkilik sa mga locally-produced na gamit.

“I-prioritize natin ‘yung mga locally produced… Ang MSMEs natin ngayon ay nasa 99.5%. Napakalaki ang contribution nila, nakakapagbigay talaga ng job opportunity. Kaya gusto natin sila hindi mawala,” ani Macatoman.

Maaaring makipag-ugnayan ang mga interesadong lumahok sa mga regional office ng DTI.

Paalala rin ng DTI sa mga mamimili at establisimyento na sundin ang physical distancing at minimum health standards na inilatag ng gobyerno.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News