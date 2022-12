DA tiniyak na sapat ang suplay ng sibuyas

Tiniyak ng Department of Agriculture (DA) na mayroong sapat na suplay ng sibuyas sa bansa sa kabila ng mataas na presyo nito sa mga pamilihan.

Ayon kay Agriculture spokesperson Asec. Kristine Evangelista, "food mobilization" ang nagiging isyu ngayon kaya mataas ang presyo ng sibuyas sa ilang mga palengke, lalo na sa Metro Manila.

"Pagdating po sa sufficiency we are sufficient as far as agricultural products are concern. Pero food mobilization po 'yung ating mga tawid dagat, 'yun po ay puwede natin gawin. Pero ang bottomline we are sufficient. So ang presyo ay tinitingnan din natin para hindi gumalaw," sabi ni Evangelista.

Kung titingnan aniya ang imbentaryo ng sibuyas sa bansa, inaasahang sasapat naman ang pangangailangan dito ngayong holiday season.

Magkakaroon na rin kasi, ayon kay Evangelista, ng bagong ani ang mga magsisibuyas sa ikalawang linggo ng Disyembre.

"Ngayon po kasi at a certain period base sa datos, we have enough supply and we are anticipating yung sa second week of December, meron nang harvest 'yung ating mga onion farmer. The next part of course is to find a way to lower the price and make our retailer have access sa murang onions para mabenta din nila nang mas mura," sabi ni Evangelista.

Tinataya aniyang mayroong 13,000 metric tons ng red onions ngayon at inaasahang aani ang local farmers ng 5,000 pang metriko toneladang pulang sibuyas ngayong Disyembre.

IMPORTASYON NG SIBUYAS

Patuloy pa ang pag-aaral ng Department of Agriculture kung kakailanganin ng bansa na mag-angkat ng sibuyas.

Sabi ni Evangelista, ayaw naman nilang isabay ang importasyon ng sibuyas sa pag-aani ng mga lokal na magsisibuyas sa bansa na inaasahang aani ngayong ikalawang linggo ng Disyembre.

“Sa ngayon po, importation of onions is still being discussed together with the stakeholders kasi ayaw natin sumabay ang importation sa harvest season first and foremost. 'Yung tungkol sa red onions sa pagtaas ng presyo… 'yung spike… well in Kadiwa (stores) we are selling red onions at P170/kilo so may supply pa po, the thing is, 'yung red onions na itinanim at hinarvest ng ating mga magsasaka, binili na po 'yan ng mga traders na nilagay nila sa kanilang cold storage facilities," sabi ni Evangelista.

PUTING SIBUYAS SMUGGLED UMANO

Aminado ang Agriculture Department na marami pa ring mga smuggled na sibuyas ang pumasok sa bansa.

Sabi ni Evangelista, wala naman kasing inilalabas na bagong importation permits ang DA para sa importasyon ng puting sibuyas.

“Ang white onions po may kinonfiscate (confiscated) ng ating Bureau of Plant Industry so again, we have not released importation permits for white onions so any white onion in the market is smuggled... thus it did not go through 'yung ating mga protocols as far as sanitary permits are concerned," paliwanag ni Evangelista.

Plano ng DA na palakasin pa ang presensiya ng Kadiwa stores sa iba't ibang panig ng bansa para makabili ng mas murang agricultural products.