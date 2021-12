May face mask na suot ang mga nasa isang supermarket sa Quezon City noong Marso 2020. Fernando G. Sepe Jr., ABS-CBN News/File

MAYNILA (UPDATE) - Inilabas na ng Department of Trade and Industry ang listahan ng Noche Buena products na mapapako ang presyo, at ang magkakaroon ng bawas-presyo.

Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, magagabayan nito ang mga konsyumer sa pamimili ng Noche Buena products na mura lalo na dahil sa epekto ng pandemya.

"Definitely affordable pa rin sya kaya natin tinanggal yung sa bulletin yung mga products na nagtaas presyo para masigurado natin na ito lang ang hahanapin ng mga consumers, ito ang pinakaabot-kaya sa presyo nila, ibig sabihin mas mababa presyo vs last year, eto yung abot-kaya," ani Castelo.

Sa 219 shelf-keeping units na binabantayan ng DTI tuwing Holiday season, 130 produkto ang napako o kaya nabawasan ang presyo, habang may 89 naman ang nagtaas-presyo.

Kasama sa listahan ang halos lahat ng noche buena products maliban sa fruit cocktail kung saan marami ang nagtaas-presyo.

Sabi umano ng manufacturers, nagkaroon ng dagdag-presyo sa raw materials gaya ng prutas, tin plate, at paper labels kaya kiinailangan nilang magtaas-presyo.

Nasa 6 hanggang 11 porsiyento ang itinaas sa presyo ng ilang Noche Buena products, o katumbas ng P26 hanggang P30 kada item, kabilang na ang ham products.

Napako naman ang presyo o nagka-rollback sa presyo ng pasta, tomato sauce, mayonnaise at sandwich spread.

Makikita sa website na ito ang presyo ng Noche Buena products.

Kinumpirma ni Philippine Amalgamated Groceries Association president Steven Cua na may taas-presyo sa ilang Noche Buena goods, kabilang na ang ham at fruit cocktail.

Pero hindi aniya kinakailangan ng suggested retail price (SRP) dahil alam na umano ng mga konsyumer kung ano ang bibilhin para sa Noche Buena.

Umaasa si Cua na sa Disyembre ay dadami na ang mga mamimili ng grocery products.

"Hintay pa yung tao ng 13th month, ayuda o padala ng kapatid galing abroad, we're hoping this Christmas o partly dun sa eleksyon," ani Cua.

Samantala, may ilang manufacturer na humihiling ng dagdag-presyo. Pero sabi ni DTI chief Ramon Lopez, wala nang aasahang dagdag-presyo sa basic goods ngayong taon.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

