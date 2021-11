Larawan mula sa Department of Science and Technology Davao Region.

Ipinakilala sa publiko ang produktong gawa ng Food Processing Innovation Center - Davao (FPIC-Davao) na "Bukolyte", na isang instant (young) coconut powdered drink.

Ang "Bukolyte" ay isang alternatibo sa fruit juices sa mga pamilihan dahil wala itong artificial flavor at preservatives.

Ginawa ang produkto bilang "on-the-go" hydration dahil makakainom ka ng tubig ng niyog kahit saan at kahit kailan.

Puno rin ito sa sustansya at makatutulong laban sa dehydration dahil mayroon itong apat na electrolytes na potassium, sodium, calcium, at magnesium.

Ayon sa Department of Science and Technology, nabuo ang produktong ito sa pamamagitan ng spray-drying technology kung saan nagagawang powder ang liquid extract ng prutas pero napapanatili ang sustansya nito.

Kilala bilang "tree of life", ang puno ng niyog ay itinuturing na isa sa mga major crops ng bansa dahil nagagamit ito bilang langis, pagkain at inumin, medisina, sa konstruksyon, at iba pa.

Inilunsad ang "Bukolyte" sa 2021 National Science and Technology Week noong Miyerkoles sa isang mall sa Davao City.

Ibinahagi na ang mga sample at ibinenta ang mga produkto sa publiko.

Ang FPIC-Davao ay proyekto ng DOST XI, Philippine Women's College Davao, Department of Trade and Industry XI, Davao City LGU, at Food Processors Association of Davao.

—Ulat ni Hernel Tocmo

