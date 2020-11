Holiday shopping sa Divisoria habang pandemya? Narito ang ilang tips

Vendor stalls sa Ylaya Street. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nagsiksikan ang mga namimili sa Divisoria sa lungsod na ito para mamili matapos matanggap ang 13th month pay. Ito ay sa gitna ng banta ng coronavirus disease (COVID-19).

Dahil dito, ipinapayo ng mga awtoridad na planuhin at alamin ang mga kailangang tindahan para maiwasan ang exposure.

Kung naghahanap ng mga pang-upholstery, linoleum at iba pang industrial products, magtungo sa Juan Luna Street.

Makikita naman sa Tabora Street ang mga giveaway, lobo, at iba pang party needs.

Sa Soler Street naman makikita ang hardware products, habang nasa Ylaya Street ang mga murang damit, kurtina, tela, at sapatos.

Maaari namang dumiretso sa M. De Santos Street kung naghahanap ng handicrafts at mga dekorasyong pang-Pasko.

Nasa Commercio Street naman ang mga produktong gawa sa plastic tulad ng pinggan, baso, at iba pang container.

Maaari namang makabili ng iba’t ibang klase ng prutas sa Santa Elena Street.

Ayon sa Manila Traffic and Parking Bureau, asahan na ang pahirapang parking.

“Patuloy po na nag-ooperate ang Manila Traffic and Parking Bureau, mayroon po kaming clamping at may mga joint operation din kami ng MMDA,” ani Dennis Viaje ng MTPB.

Inaasahang dadami pa ang papasok sa Divisoria pagdating ng Disyembre. — Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News