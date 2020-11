ALAMIN: Ligtas tips para sa mga online shoppers ngayong Pasko

Watch more in iWantTFC

Ngayong pandemya, ipinapayo ng mga awtoridad ang pag-iwas sa mall at kung maaari ay bumisita na lang sa online shopping sites para mabili ang mga kailangang bilhin ngayong Kapaskuhan.

Kaakibat nito, may ilang tips ang isang technology editor para matiyak na ligtas mula sa mga scam at hacking habang nag-o-online shopping.

Ayon kay Art Samaniego, tech editor ng Manila Bulletin, dapat i-research ang background ng retailer at tingnan ang antas ng kaniyang reviews.

"Yung online shopping para din iyang shopping in real life . . . Kasi kung may mga manloloko sa tunay na buhay, may mga manloloko rin dito sa online shopping,” ani Samaniego.

Tiyakin din dapat na secure ang website para hindi mabiktima ng mga hacker. Dapat ding updated ang ginagamit na app para hindi mapasukan ng virus.

Huwag din aniyang gumamit ng public WiFi sa online shopping.

Kapag nabiktima ng mga mapagsamantalang online seller, maaari itong ireklamo sa DTI. — Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News