Patuloy na sinisilip ng mga telecommunication company ang sanhi ng paglipana ng mga text scam na nag-aalok umano ng mga trabaho.

Sa "Bida Konsumer" sa Teleradyo, sinabi ni Angel Redoble, chief information security officer ng Smart Telecommunications, na napansin nilang rehistrado sa messaging platform na WhatsApp ang mga nakakatanggap ng mga spam message.

Noong Setyembre, naibalitang namultahan ang WhatsApp nang $266 milyon dahil sa umano'y "data transparency breaches."

Pero hindi pa masabi kung direktang sanhi ng mga naglilipanang text scam.

"Sa continuing investigation namin at sa sinubmit naming report, napansin namin na lahat ng numbers nanakatanggap merong WhatsApp account at may mga numbers na hindi registered na hindi nakatanggap although hindi ito foolproof, pero sa investigation namin and sa aming pag-research almost two months ago ang WhatsApp na-hack 2 billion users ang passively na-impacted," ani Redoble.

Noon na ring nabanggit na ang ilang mga link na naipadala sa mga nakatanggap ng mga scam messages ay lehitimong link ng messaging app na WhatsApp.

Sabi naman ni Antonio Bonifacio, chief information security Officer ng Globe Telecom na maaaring pakana ito ng "global syndicate" at malabo na galing ito sa mga local user.

"Dati halimbawa namin na nagkaroon ng Netflix scam ka you want a [subscription] and send a code you receive. Na-trace namin sa Facebook breach na nangyari. name and number combinations and actually mga kampanya hindi unique sa Pilipinas kasi doon. Eh 2 billion maraming naprotektahan pero what we're seeing very seldom po na localized. Global syndicate po ang nagpapakana," ani Bonifacio.

Sa ngayon, ang magagawa lang anila ng mga telco company ay bagalan ang pagpasok ng spam messages at i-block ang mga website na ginagamit para sa spam messages.

Payo ni IT expert Jerry Liao na alalalahaning mabuti kung saan binibigay ang mga cellphone number.

Bukod dito, dapat din aniyang "dedmahin" ang mga mensaheng spam na matatanggap.

"Isa sa pinapayo kung nakatanggap ng ganiyang messages the very first thing is to do not bother to reply to delete," aniya.