Ilang Christmas shopping hubs inihahanda para sa Pasko

MAYNILA - Naghahanda na ang ilang LGU sa inaasahang dagsa ng mga mamimili sa mga kilalang shopping center para sa "Christmas shopping".

Sa Pasay City, bubuksan ang Pasay City Night Market simula Biyernes, Nobyembre 27 para mabigyan ng kabuhayan ang mga vendor na naapektuhan ng road clearing operations.

Halos 200 vendor ang binigyan ng puwesto sa palengke, na magbubukas ng alas-5 ng hapon.

Hangad ni Maulida Sarep, isang tindera na kumita. Kasama siya sa mga vendor na pinaalis sa mga ikinasang clearing operation sa Taft at Baclaran noong mga nakaraang linggo.

"Sana po kahit papano, kumita kami ng kahit kaunti kasi yung bayarin para sa bahay, ilaw, tubig, saan po kami kukuha kung hindi kami makapagtinda," aniya.

Sagot ng LGU ang pagpapatayo ng mga stall at libre na rin ang renta ng mga tindera.

Bubuksan hanggang alas-12 ng hatinggabi ang night market hanggang katapusan ng Disyembre, pero posibleng patagalin pa ito.

Magpapatupad ng temperature checks at physical distancing ang lokal na pamahalaan sa loob ng palengke, ayon kay Pasay Mayor Emi Calixto-Rubiano.

"The night market that will begin on Nov. 27 will strictly observe stringent health protocols that include social distancing, body temperature checks, hand sanitation as well as designated entry and exit points," aniya.

GREENHILLS

Plano naman ng lokal na pamahalaan ng San Juan na payabungin ang Greenhills Shopping Center, ang pangunahing shopping place sa lungsod o ang itinuturing na tiangge capital sa bansa.

Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, nahihirapan din ang lungsod sa paghina ng mga negosyo, lalo na ng mga commercial center kung saan umaasa anya ang lungsod ng buwis.

Sabi ni Zamora, kung mahina ang negosyo, mahina rin ang koleksyon ng buwis at mahihirapan ang lungsod na magbigay ng serbisyo.

Tiniyak naman ni Zamora na ligtas pumunta sa Greenhills — kahit pa dito naitala ang isa sa mga unang transmission ng COVID-19 sa lungsod na dahilan para maging ground zero noon ang San Juan.

May karampatang dokumento rin ang mga manggagawa na pinapapasok sa shopping center gaya ng ID at clearance mula sa City Health Office, batay sa inspeksiyong isinagawa ng LGU.

Nagbukas ang Greenhills Shopping Center noong Hunyo, nang isailalim sa GCQ ang Metro Manila, pero malaki na ang nabawas sa bilang ng mga stall, partikular yung pag-a-ari ng mga negosyanteng matatanda na o piniling umiwas sa pampublikong lugar.

Makikita ring matumal ang bilang ng mga namimili sa Greenhills kahit may 3-day sale sa loob ng pamilihan.

Nililimitahan pa ang bilang ng mga tao sa mga tindahan at may security officer din na umiikot para siguruhing hindi nagkukumpulan ang mga tao.

-- Ulat nina Michael Delizo at Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News