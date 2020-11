Ayuda para sa mga mangingisda ng Naujan, Oriental Mindoro nakahanda na: BFAR-Mimaropa

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nakahanda na ang ayuda para sa mga mangingisda na nasalanta sa bayan ng Naujan, Oriental Mindoro dahil sa pananalasa ng bagyong Quinta.

Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) MIMAROPA Director Elizer Salilig, naidownload na sa kanila ang perang pantulong sa mga nasalantang mangingisda.

"Hinihingi natin yung final list ng kung sino sino tinamaan ng bagyo dapat sila ang unang mabigyan,” sabi ni Salilig.

Sa panayam sa TeleRadyo, target umano nila na mabigyan ng ayuda ang lahat ng mga nasalantang mangingisda bago mag Pasko.

Ayon kay Allen Aceremo, halos may isang buwan na silang hindi nakakapangisda matapos ang bagyong Quinta.

“Ngayon lang po kami nakaranas ng ganitong pangyayari mula po noong bagyong Quinta,” sabi ni Aceremo sa parehong panayam.

Sabi ni Aceremo, nasa 124 silang mangingisda na naapektuhan ng bagyo sa kanilang barangay pa lamang.

Nabigyan naman sila ng ayuda galing sa probinsiya at kanilang alkalde at maging sa ibang mga tao.

Nakatakdang magbigay din ng 20-foot fiberglass na mga bangka ang BFAR na kumpleto ang kagamitan at meron ding makina.

Pero ayon kay Aceremo, problema rin nila ito dahil kapag nasira, hindi nila alam kung paano ito gawin at kung anong materyales ang kakailanganin.



Handa naman ang BFAR-Mimaropa na i-train ang mga mangingisdang makatatanggap nito.

“Mero tayong mga trainer para tulungan sila,” sabi ni Salilig.

Bukod dito, ang Department of Agriculture ay may individual cash assistance para sa mga fisherfolk na may ID at registered sa Bureau of Fisheries o sa municipal o provincial agriculturist.

Ang P25,000 na cash assistance ay 5 years to pay at 2 percent per annum.

“Anytime irerelease na ng DA yan,” sabi ni Salilig.