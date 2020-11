Meralco inakusahang ipinapasa sa consumer ang singil sa biniling mahal na kuryente

Hawak ni Emy Paballa ang kaniyang Meralco bill. Kuwento niya, nagtipid sa gastusin ang kaniyang pamilya para mabayaran sa oras ang kanilang bill. ABS-CBN News

MAYNILA - Inakusahan ng grupong Bayan Muna ang Meralco na bumili ng mas mahal na kuryente sa isang supplier at ipinasa ito sa mga consumer.

Sa pag-aaral ng Bayan Muna ngayong 2020, sinasabing bumili ang Meralco sa plantang Quezon Power sa halagang P6.73 kada kilowatt hour, pero nasa P4.20 lang ang average na presyo ng kuryente ng ibang coal-fired power plants.

Nasa mahigit P2 kada kilowatt hour ang diperensiya.

"It goes against the mandate of Meralco to look for the least price, 'yung pinakamababang presyo dapat ang ibebenta niya sa ating mga consumers," ani Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate.

Naghain na ng resolusyon ang Bayan Muna sa Kamara na paimbestigahan ang nangyari at kung may mali, i-refund ito sa mga consumer.

Iimbestigahan din ng Energy Regulatory Commission ang akusasyon ng Bayan Muna.

"Kung may mali doon, kung may mas mataas sa kung ano ang inaprubahan, lahat 'yan ia-adjust. Puwedeng magresulta ang adjustment either sa refund or sa collection," ani ERC Commissioner Rexie Baldo-Digal.

Ayon sa Quezon Power, nirerespeto nila ang alegasyon ng Bayan Muna pero suportado nila ang posisyon ng Meralco.

"We respect that of course but we also know that again this issue is primarily focused on Meralco and their regulatory body is currently working on this matter," ani Frank Thiel ng Quezon Power.

Nanindigan naman ang Meralco na ang pinakamurang kuryente ang binibili nila para sa consumers.

Aprubado naman daw ng ERC ang mga dating kontrata ng Meralco at Quezon Power at dadaan sa pagbusisi ang mga bagong kontrata.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News