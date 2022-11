Pansamantalang ititigil ang pangongolekta ng feed-in-tariff (FIT) sa electricity bill upang makaagapay sa mga konsumer sa harap ng nagbabadyang pagtaas ng singil sa kuryente, sabi ngayong Huwebes ng Energy Regulatory Commission (ERC).

Ang FIT, na wala pang P0.4 kada kilowatt hour, ay bahagi ng electricity bill na napupunta sa mga plantang gumagamit ng renewable energy sources.

Ayon kay ERC Chairperson Monalisa Dimalanta, pagsapit ng Pebrero ay ire-review kung puwede pang palawigin ang suspensiyon sa koleksiyon ng FIT.

Nauna nang sinabi ng ERC na balak nitong alisin ang ilang charge sa bayarin sa kuryente ng mga konsumer dahil sa posibleng pagmahal ng kuryente sa susunod na taon.

Naghahanap pa umano ang ERC ng ibang puwedeng pambawas-singil, gaya ng pagrepaso ng ipinapasang fuel cost sa customers at pagbaba ng transmission rate ng National Grid Corporation of the Philippines.

Renewable energy

Samantala, sa buong Pilipinas, bumaba pa ang porsiyento ng kuryenteng galing sa likas-yaman o renewables dahil sa pagdami ng mga plantang tumatakbo sa panggatong na coal.

Nasa 20 porsiyento na lang ngayon ang renewable energy sa energy mix, mas mababa sa lagpas 30 porsiyento noong mga nakaraang taon.

"'Yong pagliit po ng renewable at paglaki ng coal, ibig sabihin po ngayon, mas nagmamahal ang kuryente dahil lahat ng coal ay ini-import mula Indonesia. Tumaas ang presyo ng coal," ani Jay Layug, presidente ng Developers of Renewable Energy for Advancement.

Kaya sa pulong ng grupo nitong Huwebes, napagkasunduang target ang pagpaparami pa ng mga plantang gumagawa ng kuryente galing sa araw, hangin, tubig o dagat, bulkan, biomass at iba pa.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News