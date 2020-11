RFID sticker maaari pa ring ipakabit matapos ang Dec. 1 deadline: Metro Pacific Tollways

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nasa proyekto na rin ng Metro Pacific Tollways ang pagkakaroon ng toll interoperability para gawing "integrated" ang RFID systems.

Ayon kay Atty. Junji Quimbo, chief communications officer ng Metro Pacific Tollways, kinakailangan lamang muna na sumunod sila sa mga stages patungo sa implementasyon ng toll interoperability.

“May stages lang. The first stage, magkaniya-kaniya muna tayo ng cashless kasi po yun ang pinaka-urgent,” paliwanag ni Quimbo sa panayam sa TeleRadyo, Martes ng umaga.

Ayon kay Quimbo, ang ikalawang yugto ng proyekto ay ang "pag-integrate" sa tinatawag na RFID wallets.



“Ang direction is maging interoperable po. Ang tantiya niyan siguro by early next year, first quarter o second quarter, malamang interoperable na po yun, yun naman target namin,” sabi niya.

Sabi ni Quimbo, marami naman umanong distribution channels para sa kanilang Easytrip at hindi naman kailangang magtagal sa mahabang pila sa ibang lugar. Dapat lang tingnan sa kanilang social media accounts kung saan ang pinakamalapit para sa motorista.

“It is a matter of picking the most convenient na installation site ninyo para tuloy-tuloy lang. Mabilis naman ang magpakabit,” sabi niya.

May ipinapatupad na rin silang RFID appointment system para sa mas madaling proseso ng pagpapakabit ng sticker.

Maraming motorista ang nagkukumahog na magpalagay ng RFID sticker alinsunod sa cashless toll system na ipatutupad sa Disyembre 1.

“Ina-assure naman natin ang mga motorista, itong RFID is here to stay. Ibig sabihin kahit next year tuloy-tuloy lang po,” sabi ni Quimbo.

Pakiusap nila ng kung hindi naman kailangan, hayaan muna ang mga motoristang bumibiyahe ng madalas ang magpalagay ng RFID sticker.

Ang Metro Pacific Tollways ay ang operator ng NLEX, SCTEX, CAVITEX, C5 Link, at CALAX.