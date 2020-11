Dagdag-singil sa toll sa NLEX, simula na sa Nobyembre 25: TRB

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Magsisimula na sa Miyerkoles, Nob. 25, ang pagpapatupad ng dagdag singil sa mga daraang motorista sa North Luzon Expressway (NLEX).

“Meron po tayong kaunting pag adjust ng singil sa NLEX at inaabisuhan ang ating motorista na ang pag adjust na ito ay magsisimula bukas at 12:01 a.m.,” sabi ni Julius Corpus ng Toll Regulatory Board.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Corpus na ang adjustment para sa buong haba ng Balintawak hanggang Sta. Ines ay nasa tatlong porsiyento lamang.

“Sa open system, para sa Class 1 ang dagdag singil lamang po P4.00, sa Class 2 mga bus, P10.00 lamang at Class 3, P11.00 lamang,” sabi ni Corpus.

Ang adjustment na ito ay kasunod ng pagkakakumpleto ng proyektong Harbor Link nitong nakaraang buwan ng Hunyo.

“Ang pinaka primary justification dito siguro mapapansin ng ating mga kababayan tinapos na rin ng NLEX yung elevated section at 2.7 km from C3 Road up to R10 dito sa Navotas,” sabi niya.

“Noon pa pong June 15 binuksan yan at hindi naman po sila nagdagdag ng singil mula June 15 at ngayon na lang po nila ipapatupad,” sabi niya.



Samantala, muling nagpaalala si Corpus na ang mga motoristang wala pang RFID sticker at dadaan sa mga expressway ay hindi muna huhulihan hanggang Enero 12, 2021.

“Napag-usapan na simula December 1 hanggang sa transition period January 11, ay wala munang hulihan sa ating motorista na walang RFID kung pumasok po sila sa ating mga expressways,” sabi ni Corpus.

Sa mga wala pang RFID, sabi ni Corpus na kailangan lamang nilang pumunta sa mga toll gate o toll booth at doon mismo sila lalagyan ng RFID stickers ng mga toll operators.

“With all the toll operators lagi po kaming nagpupulong upang matugunan ang iba’t ibang bagay ukol dito sa RFID—from installation, use— yan po aming pinag-uusapan,” sabi niya.