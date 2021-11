Ilang mga turista ang nag-selfie sa Mambajao Plaza sa Camiguin, October 20, 2021. Mores Heramis, ABS-CBN News

Inaasahang makakabawi ang ekonomiya ng bansa kasabay ng pagsigla ng turismo. Dahil sa pagluluwag ng mga quarantine restriction, ang ilang mga nawalan dati ng trabaho sa industriya ay makakapaghanapbuhay na ulit.

Apat na taon nang nagtatrabaho sa isang hotel chain si Kim Domingo, pero nawalan siya ng trabaho nang magsara ang maraming hotel dahil sa pandemya.

Dahil sila lang ng kaniyang ama ang inaasahan ng kanilang pamilya napilitan si Domingo na maghanap ng ibang trabaho.

“I worried a lot kasi ang dami bills. We don’t know paano kami magsu-survive kasi ang dami … in between I was online selling, work from home, BPO, somehow nakakapag-sustain ng kabuhayan namin kahit papano,” aniya.

Mula naman sa pagiging food manager nag-delivery rider ng isang hotel ang kasamahan ni Domingo na si Ron Angeles.

"Nakalungkot. That is the life of the restaurant ‘yung mga guest … ‘yung mga nakasama mo ng matagal alam mo hindi sila makakabalik right away nakakalungkot din siyempre,” aniya.

Ngayon, masayang pasko ang inaasahan nina Domingo, Angeles at ibang kasamahan dahil makakabalik na sila sa trabaho ngayong binuksan na ang bansa sa mga dayuhang turista simula ngayong linggo.

Ayon sa COO ng hotel chain na si Dean Cid, nasa 150 ang tinawagan nilang tauhan para bumalik sa trabaho.

Pinaghahandaan na rin ng mga empleyado ng hotel ang new normal.

“We placed hand washers in all hotel entrances, we also provided safety kits to our guests and we implemented it in all our properties we continue to enhance our health and safety protocols … we continuously trained our employees,” aniya.

Fully vaccinated na rin ang lahat ng mga empleyado.

Sa unang pagkakataon naman, sa loob ng halos dalawang taon, muling nagkaroon ng live musical performance sa Intramuros sa Maynila.

Dala ang kanilang mga modular synthesizers, namangha ang mga turista sa modernong electronic music sa pagtatanghal na tinawag nilang “Synthramuros.”

“Having to perform live finally in about almost 2 years, so naisip namin na magandang gawin ito in an open area, and thankfully Intramuros was able to provide us with a venue,” Paolo De Silva, organizer ng Synthramuros.

Plano nila gawin ito nang mas madalas sa iba pang bahagi ng Intramuros para makatulong sa muling pagsigla ng turismo.

Gumagawa na rin ng paraan ang Intramuros administration para matulungan ang mga artist at iba pang empleyadong naapektuhan ang kabuhayan dahil sa pandemya.

“We are working on a process now wherein cultural artists, tourism workers, ‘yung mga fitness enthusiasts, ‘yung mga nawalan ng oportunities during the pandemic, they can use these spaces,” ani Sheena Anjeli Botiwey mula sa Intramuros administration.

Hindi kalayuan sa Maynila, matatagpuan naman ang isang campsite sa Tanay, Rizal para sa mga turista at nais mag-break sa ingay ng siyudad.

“Sobrang tahimik nare-recharge ka and at the same time maganda siyang maging outlet to destress. … Why not offer it to others or share it to others,” ani John Arwin Azores, may-ari ng Kalikasan campsite.

Sa pagbubukas ng lugar sa turismo ... natutulungan din ang mga Dumagat na nagtatrabaho sa campsite at katuwang na rin sa pangangalaga ng likas na yaman doon.

"Ang lahat po ng nagtatrabaho dito pagdating sa manpower ay puro mga katutubong Dumagat … kami po ‘yung number 1 na tumitiyak ng panangalaga sa kalikasan hindi po kami papayag na ‘yung ating kalikasan ay masira,” ani Clarita Dela Cruz Armea katutubong Dumagat-Remontado.

Sa Dapitan City, muling binuksan ang Rizal Shrine matapos isailalim sa Alert Level 2 ang Zamboanga del Norte.

Dumarami na ang mga gustong bumisita sa shrine at kumikita na rin ang mga nagtitinda ng mga souvenir items.

“Umi-income kami kahit na maliit, ang aming pamilya nabubuhay na,” ani John Bo Mosqueda, photographer.

“Walang makapunta rito, walang bumibili sa mga souvenirs namin. Ngayon meron na,” dagdag pa ni Delia Galleposo, tindera ng souvenir items.

Kahit unti-unti, inaasahang makakabawi sila at ibang naapektuhan ang kabuhayan sa muling pagbangon ng industriya ng turisimo at pagbuti ng sitwasyon kaugnay sa pandemya.

—Ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News