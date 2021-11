A man cleans a stencil used for shirt printing outside their shop at the Quiapo Central Market in Manila on September 04, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — Tuwing mage-eleksyon, lumalakas and kita ng ilang mga negosyo dahil nagpapagawa ng mga campaign material and mga kandidato para mas maipakilala ang kanilang sarili sa mga botante.

Pero ayon sa mga eksperto, maaaring mabawasan ang ginagastos ng mga kandidato sa mga tradisyonal na campaign paraphernalia dahil sa social media.

Mahigit 6 buwan bago ang halalan, maraming negosyo ang umaasa na kikita sa paggawa ng iba’t iba’t paraphernalia sa pangangampanya.

Kabilang dito si Herminiano na negosyo ay pag-imprenta ng tarpaulin.

“Medyo maayos-ayos na ngayon kasi may mga paparating na parang promising na mga projects dahil nga mage-eleksyon,” ani Herminiano.

Watch more on iWantTFC

Aminado naman ang graphic artist na si Christopher na matindi ang kompetisyon kaya pagandahan sila ng alok na campaign design sa mga pulitiko.

“Depende po kung gaano po karami sila magpapagawa, doon po kami magbibigay sa kanila ng discount o kung anong promo na maibibigay namin,” aniya.

Ayon sa mga negosyante, dumodoble o higit pa ang kanilang kita tuwing election season.

“Papiso-piso, kung milyunan naman, ok lang. Pero kung ‘pag kontian, ganyan sa imprenta e, kaunti medyo mataas presyuhan namin,” saad ng isang negosyante.

Sa mga e-commerce website, kaniya-kaniya na ring benta ng mga merchandise para sa iba’t ibang kandidato ang mga online seller.

Ayon sa financial expert na si Salve Duplito, malaking oportunidad para sa mga negosyante, maliit man o malaki, tuwing may halalan.

“Kahit ‘yung may maliliit na printing business sa iba’t-ibang bahagi ng bansa, magkakaron ng windfall na tinatawag from the election season, in fact, iyon ‘yung reason bakit ‘yung inflation kaunting tumataas diba everytime may election kasi umiikot ng mas mabilis ang pera sa ekonomiya,” aniya.

Pero maaaring mabawasan ang budget na inilalaan sa mga tradisyonal na campaign material dahil sa social media. Ito’y sa kabila ng paghihigpit ng iba’t ibang social media platforms.

“It is more cost-effective and it is more valuable,” ani Duplito.

Pero nagbago na rin ang mga patakaran sa social media, tulad ng Facebook na naghigpit para ma-identify ang mga tinatawag na fake identities, ayon sa Duplito.

"The rules that worked last 2016, will not necessarily work this coming election,” dagdag pa niya.

Sa kabila nito, hindi umano batayan ang social media presence o pagiging sikat sa mga social media sa pagkapanalo ng mga kandidato, kaya malaki ang magiging papel ng mga social media influencers.

“A lot of the fight na mangyayari ngayon sa social media will really depend on the use of influencers and content creators. Kung 2016 was the year of care bears and troll farms, this year is going to be all about accessing the right influencers.”

Sa huli ang mahalaga, higit sa mga tshirt, tarpaulin, at mga palabas sa social media, ibase ang desisyon sa kanilang track record at plataporma.

—Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News