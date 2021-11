MAYNILA - Umapela ng tulong sa Inter-Agency Task Force ang isang grupo ng mga manggagawa para mabakunahan ang mga empleyadong nagnanais na muling makapagtrabaho.

Sa Balitaan sa Maynila Linggo ng umaga, sinabi ni Alan Tanjusay, tagapagsalita ng Associated Labor Union-Trade Union Congress of the Philippines (ALU-TUCP) na marami pa rin ang unemployed o underemployed dahil hindi pa rin nababakunahan.

May mga kumpanya kasing hindi muna pinapapasok ang mga hindi pa bakunado na empleyado o hindi tumatanggap ng mga aplikante sa trabaho na hindi pa bakunado.

Ayon kay Tanjusay, hirap pa rin kasi sa vaccination rollout ang mga lokal na gobyerno sa mga probinsya.

"Sa aming assessment yung mga local government units sa local provinces especially around Metro Manila ay hindi masyadong effective sa pag-roll out ng vaccination. May mga LGU na gumagamit ng computer, QR code pero sa katabing probinsya mano-mano pa rin. Hindi pantay-pantay ang access ng manggagawa sa bakuna," paliwanag niya.

Umaasa ang ALU-TUCP na maging maayos ang pag-roll out ng mass vaccination sa November 29 hanggang December 1 kung saan nasa 15 milyong Pilipino ang target na mabakunahan, kasama na ang mga manggagawa.

"Kinatatakot ng TUCP ay magkaroon ng another wave ng coronavirus disease, yung mga mutations at variants na napakadelikado. Kaya dapat preparado at bakunado ang mga manggagawa. Kung magkaroon ng another serious wave di namin alam paano tayo makakaahon dahil walang pera ang gobyerno, walang pang ayuda," anoi Tanjusay.

Samantala, sinabi rin ni Tanjusay na maraming mga manggagawa ang humihingi ng tulong sa kanila tungkol sa mga agam-agam sa pagpapabakuna dahil sa mga karamdaman kagaya ng hypertension o medical conditions kagaya ng allergies. Sana raw ay mabigyan ng exemption ang mga manggagawang hindi pwedeng mabakunahan.

"We are looking forward na sa guidelines na inilabas ng gobyerno sa mass vaccination next week, we expect na magkakaroon ng exemption. Maglagay sila ng exemption sa mga manggagawa na medically hindi talaga pwedeng bakunahan dahil magkakaroon ng komplikasyon kapag sila ay nagpabakuna," aniya.

Sinabi rin niya na hindi pa nila nakikitang kailangan nang humingi ng umento sa sahod ng mga manggagawa lalo na sa mga minimum wage earners sa taong ito. Pag-aaralan naman nila ito sa susunod na taon.

Malaking salik aniya ang kakayanan ng ekonomiya at ng mga kumpanya na magbigay ng umento sa sahod.

Sa ngayon, patuloy pa ring bumabangon ang ekonomiya sa pagkalugi na idinulot ng mga lockdown dahil sa pandemya.

"Depende yan sa lagay ng ating ekonomiya. Kasabay din kasi niyan ang ating pag-aaral ng wage boards, 1989 pa kasi yung ating regional wage boards, marami nang nagbago sa ating panahon, sa ating teknolohiya at buhay ng ating mga manggagawa kaya kasabay naming tinitignan yan kung paano ba natin mapaganda ang ating wage boards dito sa ating bansa. Tinitignan namin diyan yung idea o prinsipyo na capacity to pay, capacity to provide the increase in wages," aniya.