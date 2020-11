E-commerce inaasahang lalago pa kahit luwagan ang quarantine, ayon sa DTI chief

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Lalong bibilis pa ang paglago ng e-commerce kahit mas paluwagin ang quarantine restrictions ng Pilipinas, ayon sa pinuno ng Department of Trade and Industry.

"Na-realize rin ng tao rin na magandang alternatibo ang e-commerce. E-commerce will still grow kasi ‘yan ang future talaga . . . May convenience factor and there’s ease in really purchasing online," ani DTI chief Ramon Lopez.

Matatandaang sumipa ang demand para sa online commerce dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic sa kagustuhan ng mga tao na limitahan ang paglabas-pasok sa mga establisimyento.

Nauso rin sa panahong ito ang mga delivery app, at mga e-commerce outlets na may mga cashless payment option.

Humantong din sa e-commerce ang maraming negosyo ngayong may halo pa ring pangamba sa paglabas dahil sa coronavirus.

Kabilang sa mga online seller na ganito si Bheng Agub, na gumanda ang kita matapos magbenta ng skin care products at pabango simula noong pandemya.

"Nag-worry kami kasi inisip ko na wala nang bibili, kasi nga lockdown. Pero mali, naging triple siya," ani Agub.

Ayon kay Lopez, kahit mas inaasahang lumago ang online retailers patuloy pa rin ang pagbubukas ng mas marami pang tindahan katulad ng mga nasa mall. -- Ulat ni Bruce Rodriguez, ABS-CBN News