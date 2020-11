Philippine Airlines muling lilipad patungong Panglao, Bohol sa Nobyembre 22

PAL will utilize its 199-seater A321 for the thrice weekly service between Manila and Bohol. Handout

MAYNILA - Muling lilipad patungong Panglao Bohol ang Philippine Airlines simula Nobyembre 22, ayon sa flag carrier.

Tatlong beses sa isang linggo ang naturang flight mula Maynila o tuwing Miyerkoles, Biyernes at Linggo.

PR4773 tuwing Miyerkoles 1 pm mula Manila at darating ng Panglao Airport 2:20 pm

PR2777 tuwing Biyernes at Linggo 2:40 pm mula Manila at darating ng Panglao Airport 4 pm.

PR4774 tuwing Miyerkoles 3:15 pm mula Panglao Airport at darating ng Manila 4:30pm

PR2778 tuwing Biyernes at Linggo 4:40 pm at darating ng Manila 6 pm.

"The restoration of Panglao flights is timely in view of the reopening of Bohol to domestic tourism," ayon sa PAL.

(Ang pagbabalik ng Panglao flights ay napapanahon sa muling pagbubukas ng turismo ruon.)

Dapat mag-rehistro ang mga turista sa Bohol tourism website bago ang kanilang flight papuntang Panglao.

Kailangan ding sumailalim sa RT-PCR test sa loob ng 72 hours (3 araw) bago ang flight mula Manila.

Oras na negative ang resulta, puwede nang i-rehistro ito at kunin ang QR codes mula sa www.tourism.bohol.gov.ph website.

Kailangan din ang confirmed booking sa isang DOH-accredited na hotel sa Bohol.

Ang lokal na pamahalaan ng Bohol ang magbibigay ng mga "guided itineraries" para sa mga turista.

Ang mga turista na mananatili sa Panglao ng mahigit 5 araw ay kailangang sumailalim muli sa RT-PCR test mula sa mga accredited service provider sa Panglao.

