Gatchalian inisponsoran sa Senado ang 2021 budget ng mga GOCC

MANILA - Inisponsoran ni Sen. Sherwin Gatchalian ang 2021 budget para sa mga government-owned and controlled corporations (GOCC).

Ang P184 milyon budget ng GOCC ay magagamit umano para sa mandato nito na palaganapin ang financial viability at fiscal discipline sa mga ahensya sa pamamagitan ng pag-rationalize sa functions ng GOCC.

Nakapaloob dito ang standardization ng performance ng mga ahensya at ang suweldo ng mga empleyado nila. Bago pa umano mabuo ang GCG o Governance Commission for GOCCs, mayroong 24 GOCC ang nagbayad ng P7.51 bilyon dividends mula 2004 hanggang 2011.

Sa pagbuo naman ng GCG, may 45 GOCC ang nagbayad ng P28 bilyon noong 2012 hanggang 2019. Ibig sabihin, tumaas ng 88 porsyento ang remittance ng dividends.

Sa pagtatanong ni Sen. Franklin Drilon, kinilala niya ang mga ipinakitang pagtaas ng dividends pero naniniwala siyang may kaya pang gawin ang GCG. Hindi naman umano kritikal ang paghingi ng budget na gaya ng pagtatanong tungkol sa policy issues sa mandato ng GCG kaya hinihiling ni Drilon na magkaroon ng hiwalay na hearing para sa oversight functions ng ahensya at para ang mga opisyal ng ahensya ang sasagot sa kaniyang mga katanungan lalo na pagdating sa kanilang performance.

Nangako naman si Gatchalian ng mas komprehensibong sagot sa mga katanungan ni Drilon sa hiwalay na pagdinig.

Ayon pa kay Drilon, kailangan mapag-aralan uli ang functions ng mga ahensya.

“If we crafted the powers of GCG so that we practically delegated the functions of Congress to the GCG. The GCG can reorganize the GOCCs, the president can abolish," aniya.

Naniniwala naman si Gatchalian na marami pang kailangan ayusin dito.

“There’s still a lot of room for improvement in fact I did my own research to minority floor and I saw a lot of GOCCs that need to be evaluated thoroughly, for example GOCC CITEM, the Center for International Trade Exposition and Missions and Cultural Center of the Philippins," aniya.

Nabanggit ito dahil nagbibigay umano dito ng subsidiya ang pamahalaan kaya dapat silang ma-evaluate ng mabuti.

Itinakda ang susunod na pagdinig sa December 3.