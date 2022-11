Langis may bawas-singil sa susunod na linggo

MAYNILA - May aasahang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, ayon sa mga taga-industriya.

Batay sa unang apat na araw ng trading, nasa P1.90 kada litro na ang ibinagsak sa presyo ng imported diesel, P1.64 naman sa kerosene at P0.83 sa gasolina.

"Dahil pa rin po ito sa pagsurge ng COVID sa China in fact 23,000 per day ang naging cases nila at nagspread sa malalaki nilang region like Guanzhou at Chongqing syempre bumaba na naman ang demand ng china at yung pagtaas na pagtaas na interest rate to beat inflation," ani Energy Asst. Director Rodela Romero.

Ayon pa kay Romero, nakadepende sa magiging resulta ng susunod na meeting ng OPEC Plus sa Disyembre ang magiging galaw ng presyo ng petrolyo sa mga susunod na linggo.

"Kung talagang imamanage lang nila ang market, maaaring dahil sa pagbaba ng demand magtutuloy tuloy din ang pagbaba ng presyo kung despite the tightness ay enough ang supply sa world market kahit mababa ang demand," ani Romero.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News