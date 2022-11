Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Nagpaliwanag ang Maynilad at Manila Water matapos aprubahan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System ang kanilang hirit na dagdag-singil sa tubig simula 2023.

Ayon kay Maynilad spokesperson Jennifer Rufo, 3 taon nang ipinagpaliban ang dagdag-singil bilang konsiderasyon sa epekto ng pandemya.

Layunin aniya ng kanilang rate hike na mapalawig ang serbisyo sa mga customer dahil hanggang ngayon ay may ilang lugar pa rin na hindi nakakatanggap ng magdamag na suplay ng tubig.

"Admittedly meron pa rin kasing mga limitasyon yung imprastraktura. Hindi buong concessionaire ng Maynilad ay 100 percent meron nang 24 hours na service, which is why kailangan itong mga projects na ma-implement pa rin dahil 'yan ang paraan para mapalawig ang availability ng water services sa lahat," ani Rufo.

"Bagamat karamihan ng areas ay 24/7 na yung supply, admittedly may mga service area na kailangan ma-improve yung pressure at availability ng tubig," dagdag niya.

Target naman ng Manila Water na gamitin ang dagdag-singil para masigurong may mapagkukuhanan ng suplay ng tubig dahil inaasahang tataas pa ang demand sa tag-init at dumaraming populasyon.

Batid aniya nila ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, pero mas malaking dagdag-singil ang aasahan kung muli itong ipagpapaliban.

"Isa sa dahilan kung bakit yung 2023 [adjustment] ng Manila Water ay malaki kasi 3 years na di tayo nag-increase ng adjustment. Kung halimbawa magde-defer pa ito, maiipon ito nang maiipon muli at some point," ani Sevilla.

Nasa P8.04 kada cubic meter ang dagdag sa Manila Water, habang P3.29 naman sa Maynilad.