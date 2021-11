Inaayos ng isang trabahador ang ipapatayong Christmas tree sa Quezon City hall. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Humina ang negosyong aircon service at paint store ni Lino Bemido noong kasagsagan ng pandemya kaya 10 manggagawa ang tinanggal niya.

Pero hirap pa rin ang negosyo kaya nangutang siya para may pang-13th month pay sa nawang mga manggagawa.

"Gusto kong magpasalamat sa gobyerno dahil meron silang ganitong programa na talagang nakakatulong sa mga maliliit na kagaya namin," ani Bemido.

Natuwa din ang admin staff ni Lino na si Mark Jim Basilonia dahil ibibigay na agn 13th month nila sa Disyembre.

Watch more on iWantTFC

Isa lang ang kompanya ni Bemido sa nakautang sa Small Business Corporation (SBCorp), isang ahensiya ng pamahalaan na may programang pautang sa mga micro at small businesses na nasapul sa pandemya at naghahanap ng paraan para mabayaran ang 13th month pay ng manggagawa.

Nasa 15,000 na negosyo ang sakop ng programa na may budget na P500 milyon.

"This is open only to enterprises which have registered programs under DOLE (Department of Labor and Employment), unang-una yung may flexible work arrangement... Pangalawa, 'yung nag-temporary closure na nagreopen na prior to Nov. 2 and finally yung nagretrench ng employees," ani SBCorp VP for Planning Lito Acupan.

Maaaring mag-log in sa bayanihancares.ph ang mga interesado.

Hanggang P480,000 ang maaaring utangin para sa maximum na 40 empleyado na bibigyan ng 13th month pay.

Lagpas 100 kompanya na ang nag-loan pero 10 pa lang ang naaprubahan.

"Kung ma-release ito ngayong December, March na yung una nyang payment and this is one year to pay at zero interest, meron lang kaming 4 percent na service fee," ani Acupan.

Kailangan lang ang barangay clearance, ID, at bank account sa may hanggang 4 manggagawa lang.

Puwede rin anilang kausapin ang mga manggagawa kung maaaring goods na lang imbis na cash ang ibigay.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News