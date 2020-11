Ilang Maynilad customers sa NCR, Cavite may rotational water interruption hanggang Nob. 24

Water meters sa Barangay Cembo sa Makati City noong Setyembre 25, 2019. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Nakararanas ngayon ng rotational water interruption ang ilang customers ng Maynilad na nagsimula madaling araw ng Miyerkoles.

Magtatagal ito hanggang Martes, Nobyembre 24.

Ayon kay Maynilad Water Operations Head Engr. Ronald Padua, mula alas-4 ng madaling araw hanggang alas-4 ng hapon mararanasan ang water interruption sa mga sumusunod na lugar:

Metro Manila

Bahagi ng Quezon City

Bahagi ng Maynila

Bahagi ng Parañaque

Bahagi ng Makati

Malabon

Navotas

Valenzuela

Muntinlupa

Las Piñas

Cavite

Bacoor

Imus

Noveleta

Rosario

Cavite City

Paliwanag ni Padua, tumaas muli ang turbidity level mula sa Ipo Dam matapos gumanda ang pagpasok ng tubig noong nakaraang Sabado.

Watch more in iWantTFC

Dagdag niya, itinakda ang water interruption hanggang Nobyembre 24 para magkaroon ng sapat na oras na malinis ang mga basin at maibalik sa normal na kapasidad ang kanilang mga treatment plant.

"Nung pinlano namin siya, mas maraming maapektuhang kostumer, so roughly about million kostumer nga, pero ang positive side naman nito, mas mahabang water supply availability sa kada araw. So sinet namin at the very least may 12 hours water supply availability yung mga maaapektuhan everyday para may enough time sila maipon yung tubig for the day's full consumption kasi the following day naman, yung the same 12 hour sched ay darating din naman yung water supply sa kanila," ani Padua.