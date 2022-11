SIM Registration Act, epektibo na simula Disyembre 27

MAYNILA - Inaasahang ipatutupad na sa Disyembre 27 ng kasalukuyang taon ang Republic Act 11934, o Subscriber Identity Module (SIM) Registration Act.

Sabi ni Senator Grace Poe sa pagdinig Miyerkoles ng budget ng Department of Information and Communications Technology (DICT), inaasahang ilabas ng DICT sa Disyembre 12 ang Implementing Rules and Regulation (IRR) ng nasabing batas.

Magkakaroon din ng public hearing sa Disyembre 5.

"December 12 is the issuance of the IRR. So it will be effective definitely on December 27," ani Poe.

Oktubre 10 nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang SIM Registration Act bilang panlaban sa mga tinatawag na mobile phone-aided crimes gaya ng text scams.

Kailangan ang SIM registration para ma-activate ang mga bagong SIM.

Ang mga existing SIM user naman, kailangang magrehistro sa loob ng 180 days, na pupwedeng palawigin ng karagdagang 120 days.

"The telcos are also waiting for the IRR so it will be clearer to them how to police these texts," dagdag ni Poe.

Ang National Telecommunications Commission, sa pakikipag-ugnayan sa DICT, National Privacy Commission, telcos at consumer groups, ay inatasang mag-isyu ng IRR 60 araw matapos mapirmahan ang batas.

Samantala, lumusot na sa plenaryo ng Senado ang panukalang P11.32-billion budget ng DICT para sa susunod na taon.

