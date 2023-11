Presyo ng sardinas posibleng tumaas sa susunod na taon: grupo

Pinoproseso ng ilang empleyado ang canned sardines sa isang planta sa Santo Tomas, Batangas noong Marso 2023. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Nagbabala ang isang grupo ng canned sardines manufacturers na posibleng tumaas ang presyo ng sardinas sa susunod na taon.

Bunsod umano ito ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang raw materials.

"After the New Year, baka hindi na namin kayanin na hindi magtaas. Nakiusap si [Trade] Secretary [Alfredo] Pascual baka puwedeng paraanin na ang New Year bago magtaas," sabi ni Canned Sardines Association of the Philippines (CSAP) President Francisco Buencamino.

Ayon din sa sardine manufacturers, tumaas din ang presyo ng tamban, na isang ginagamit sa paggawa ng sardinas.

"Last year ang tamban, nasa P28 to P32 per kilo. Tis year po, nakita natin sumipa ng P48 to P52," ani Marvin Tiu Lim, Chief Growth and Development Officer of Mega Prime Foods Inc.

Mahina rin kasi umano ang huli ng tamban sa Zambaonga Peninsula ngayong taon pero inaasahang makakatulong ang closed fishing season.

"This year, medyo mahina talaga ang huli [ng tamban] sa Zamboanga, gawa ng seasonality ng La Nina, El Nino. Pero hopefully tataas 'yan with the closed fishing season," dagdag ni Lim.

Closed fishing season

Nagsimula na ang closed fishing season sa iba-ibang panig ng bansa, gaya ng Palawan, Zamboanga Peninsula at Visayas Sea.

Sa panahong ito, hindi muna papayagan ang mga commercial fisher o malalaking sasakyang pandagat na manghuli ng ilang klase ng isda, gaya ng galunggong o tamban. Taon-taon itong ginagawa para makapagparami ng isda.

Pupunan muna ng imported na supply ng isda ang pangangailangan ng bansa.

Inaasahan din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) na magkakaroon ng paggalaw sa presyo ng galunggong sa panahon ng closed fishing.

"Expectedly sa local fresh galunggong, mas mataas ito (presyo) dahil may gap sa supply. Pero we expect na once na magtapos na ang closed fishing season, bababa na presyo ng local fresh galunggong," ani BFAR Spokesperson Nazer Briguera.

Samantala, wala namang inaasahang epekto sa presyo at supply ng isda ang nangyaring fish kill sa Cavite.

"Mababa naman ang commercial value nito, hindi ito 'yong mga nakikita natin sa mga palengke," ani Briguera.

Base sa paunang imbestigasyon, algal bloom ang nakikitang dahilan ng pagbagsak ng lebel ng dissolved oxygen, na ikinamatay ng maraming tilapia sa Cavite.