Singil sa tubig nagbabadyang tumaas sa Enero 2023

Mga metro ng Manila Water sa Quezon City. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

Halos P2,000 kada buwan ang bill sa tubig ng pamilya ni Gen Tomate, na aniya'y todo-tipid na. Problemado tuloy sila kung paano pagkakasyahin ang budget dahil nagtataasan din ang singil sa kuryente at maraming bilihin.

"Hiling naming mga ordinaryong mamamayan, sana taasan din ang sahod para kahit paano makasabay kami sa pagtaas ng bilihin," ani Tomate sa panayam ng ABS-CBN News.

Pero mukhang kailangang lalo pang maghipgit ng sinturon nina Tomate dahil nagbabadyang tumaas ang singil sa tubig sa Enero 1, 2023.

Tatlong taon na ring walang galaw sa kasalukuyang rate sa tubig kaya kailangan na rin umanong magdagdag-presyo ng Maynilad at Manila Water.

Batay sa rate rebasing, P8.04 kada cubic meter ang hirit na dagdga-singil ng Manila Water sa unang taon o 2023.

Ibig sabihin, kung 20 cubic meters, halimbawa, ang konsumo ay higit P160 agad ang magiging taas-singil.

Samantala, inflation lang muna ang ipapatong na dagdag-singil ng Maynilad sa Enero, na katumbas ng P3.29 kada cubic meter.

"Lahat kasi ng presyo talagang tumataas eh, pati presyo ng kuryente, pati chemicals that they use to treat water to make it potable, tumataas din. Sana po maintindihan ng publiko," sabi ni Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) Chief Regulator Patrick Ty.

Nangako ang Manila Water na gagastos ng higit P180 bilyon para sa iba-ibang proyekto upang mapaganda ang serbisyo sa susunod na 5 taon, pero ang kapalit nito'y taas-singil na aabot ng P20 kada cubic meter.

Nasa P163 bilyon naman ang gagastusin ng Maynilad hanggang 2027 pero kapalit ay taas-presyong aabot ng P14 kada cubic meter sa loob din ng 5 taon.

Ang 9 na miyembro ng MWSS board ang magpapasya kung aprubado o hindi ang hirit na adjustment.

"Pushing it furher back might be problematic because the problem is if you keep on pushing back this tariff adjustment, Manila Water and Maynilad will also push back their investments in building infrastructure to provide better service," ani Ty nang tanungin kung puwede bang ipagpaliban muna ang dagdag-singil.

"May risk po na involved na maapektuhan ang kanilang service at magkakaroon po ng deterioration ang kanilang serbisyo," dagdag niya.

Kapag nailabas na ang desisyon, ipa-publish ang bagong water rates sa kalagitnaan ng Disyembre at magiging epektibo sa Bagong Taon.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News