MAYNILA - Naghahanda na ang ilang malls sa inaasahang pagpapahaba ng kanilang shopping hours, sa harap ng mga aasahang "magre-revenge shopping" ngayong Kapaskuhan.

Ang Robinsons Malls, ihinihirit na mas habaan pa ang kanilang mall hours sa proposal na napagkasunduan ng mga establisimyento sa Metropolitan Manila Development Authority.

"Sa December po, mayroon kaming proposal to extend until 12 po," ayon sa kanilang operations director na si Myron Yao.

Ngayong voluntary na ang face mask sa mga mall, madalang pa rin umano ang mga mall-goer na nagtatanggal ng masks.

"Cautioned pa rin ang nakikita nating customers around. They still wear their face mask when they shop," ayon kay Ayala Malls central operations cluster head Pivi Diaz.

Nakikita na rin ng SM Supermalls ang pagbabalik ng kanilang benta, kahit na hindi na napapansin ang dagsa ng tao.

"Ang mga pumupunta ngayon ay talagang namimili. Purposive ang punta nila. In a way nawala na yung pupunta lang dahil magpapalamig," ayon kay SM Supermalls VP for Corporate Marketing Grace Magno.

Sa Nobyembre 14, alas-11 ng umaga na hanggang alas-11 ang operating hours ng mga mall, para umano mabawasan ang trapiko sa daan.

