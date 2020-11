Mga konsumer nawalan ng kuryente, tubig sa kasagsagan ng Ulysses

ABS-CBN News/File





Nasa 4 na milyong kostumer ng Meralco at iba't ibang electric cooperative sa buong Luzon ang walang kuryente ngayon dahil sa sunod-sunod na bagyo, kabilang ang Ulysses na nanalasa nitong nagdaang magdamag.

"'Yong marching order ni [Energy] Secretary Cusi, we will work and monitor 24/7. That's why we are commending our linemen for doing this extra work despite the COVID, despite the floods," ani Energy Undersecretary Felix William Fuentebella.

Nitong madaling araw ng Huwebes, umabot sa higit kalahati ng kostumer ng Meralco o mga 3.8 milyon ang nawalan ng kuryente dahil sa hagupit ng Ulysses.

Pero noong hapon, nasa 1.5 milyon na lang ang walang kuryente sa mga kostumer ng Meralco, na nagsesebrisyo sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan.

Posible umanong umabot nang 3 hanggang 4 na araw bago maibalik ang kuryente, lalo sa mga binahang lugar, sabi ni Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

Pati ang supply ng tubig ay naapektuhan ng Ulysses dahil naging turbid o lumabo ang tubig sa Ipo Dam kaya nilimitahan ng Maynilad ang kanilang produksiyon.

Nakaranas tuloy ng rotating water interruption ang nasa isang milyong customers sa Metro Manila na sakop ng Maynilad.

Nasa higit 50,000 customers naman ng Manila Water sa Rizal ang nawalan din ng tubig.

Sarado na rin ang maraming establisimyento dahil sa kawalan ng kuryente.

Samantala, pahirapan din ang pagpapadala ng text message at tawag ngayong Huwebes.

Ayon sa Globe, nakadagdag sa problema ang brownout sa ilang areas sa Metro Manila, Camarines Sur at Pampanga.

Nahihirapan naman ang PLDT-Smart subscribers na gamitin ang mobile data dahil din sa kawalan ng supply ng kuryente.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News