Kwalipikadong PUV operator, makakatanggap ng P6,500 cash subsidy kada unit: DOTr-LTFRB

Nagtungo ang ilang commuter sa relocated loading at unloading area ng mga bus sa Agham Road, Quezon City noong Oktubre 15. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA – Mamimigay ng direct cash subsidy ang transportation authorities sa mga pili at kwalipikadong operator ng public utility vehicles (PUV) sa iba't ibang rehiyon ng bansa.

Gagawin ito ng Department of Transportation (DOTr), sa pamamagitan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), alinsunod sa Republic Act 11494, o mas kilala bilang Bayanihan to Recover As One Act o "Bayanihan 2."

Sa Bayanihan 2, may nakalaang P1,161,214,210 na pondo upang tulungan ang mga tinamaan ng pandemya o mga "critically-impacted road-based stakeholders."

Sa programa, makakatanggap ng ayudang P6,500 kada unit ang bawat kwalipikadong benepisyaryo na PUV operator.

"Ang DOTr, sa pamamagitan ng LTFRB, ang mangangasiwa sa pamamahagi ng pondo upang makatulong sa muling pagbangon ng mga PUV operators na lubhang naapektuhan ang hanapbuhay dahil sa pandemya," anila sa isang pahayag na inilabas ng LTFRB nitong Miyerkoles.

Limitado sa ngayon ang kapasidad ng mga pampublikong sasakyan para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero habang may coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

"Nakita ng gobyerno ang pangangailangan ng mga PUV operator ng suportang pinansyal sapagkat hindi pa sapat ang kita sa bawat araw para mabawi ang operation at maintenance cost ng pagpapatakbo ng PUV," ayon sa pahayag.

Maaaring magbenepisyo sa direct cash subsidy ang mga operator ng mga sumusunod na public transportation:

• Public Utility Bus (PUB);

• Point-to-Point Bus (P2P);

• Public Utility Jeepney (PUJ);

• Mini-Bus;

• UV Express; at

• FilCab

Maaari naman nilang gamitin sa pagbayad sa utang, pambili ng equipment na mahalaga para sa pagsunod ng virus protocols gaya ng face mask at face shield, gasolina/krudo, at iba pang pangangailangan na importante sa operasyon ng mga sasakyan.

Sa pamamagitan ng Pantawid Pasada Program (PPP) Cash Cards ipapamahagi ang ayuda. Kung wala nito, ilalagay ito sa existing na Landbank Account ng tsuper o sa bank account sa pamamagitan ng PESONet at INSTAPay.

Plano ng LTFRB na simulan ang pamamahagi ng direct cash subsidy ngayong linggo.