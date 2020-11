Noche Buena items pinatawan na ng suggested retail price

Mga tauhan ng isang supermarket sa Quezon City noong Marso 25, 2020. Gigie Cruz, ABS-CBN News

MAYNILA - Inilabas na ng Department of Trade and Industry ang suggested retail price (SRP) ng Noche Buena products ngayong 2020.

Susundin ng DTI ang inilatag na SRP ng mga produkto noong nakaraang taon para isaalang-alang ang mga mamimiling umaaray pa dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

"Napakiusapan natin na ibalik sa 2019 prices for 2020 Christmas kasi alam naman natin 'yung sitwasyon natin. Makatulong lang sa consumers, na-convince natin sila, na nakisama naman," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Pero kasabay nito, sinabi ng DTI na dapat asahan ang pagbaba pa ng presyo ng mga naturang produkto pagdating ng Disyembre 15.

"Basta ang importante kapag magsho-shopping na ang consumers natin ng Christmas, 'yung para sa Pasko talaga, December 15 to 31, sabay-sabay 'yan na 100 percent na presyo noong 2019 ang mabibili nila," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Una nang nabanggit ng DTI na hindi nila tataasan ang presyo ng halos lahat ng Noche Buena products ngayong 2020.

Bibigyan ng 3 hanggang 5 araw ang mga manufacturer na i-adjust ang kanilang mga presyo.

Pero para kay Steven Cua, pinuno ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, mahirap hulaan kung papatok ang mga Noche Buena items, kaya tingin ni Cua na mahihirapan silang makasunod sa itinakdang presyo ng DTI.

"This particular year, because of quarantine, fear ng tao na lumabas, butas na rin ang mga bulsa, nangalahati ang suweldo, hindi alam kung kailan labas ang 13 month. [May] uncertainty, nagtipid, nag-belt tightening ang mga tao," ani Cua.

-- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News