Pagbebenta ng Noche Buena items sa isang palengke sa Quezon City noong 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Malalaman bago matapos ang Nobyembre kung aling Noche Buena items ang magkakaroon ng taas-presyo at kung alin ang wala.

Ilalabas ng Department of Trade and Industry ang listahan ng Noche Buena items na walang taas-presyo bago matapos ang buwan.

Kung wala sa listahan, ibig sabihin may taas-presyo ito.

Sabi ng DTI na hanggang 3 porsiyento ang aasahang taas-presyo dito.

"Ham, fruit cocktail, queso de bola, mayonnaise, pasta, tomato sauce, creamer, halos lahat may pagtaas pero marami din ang di gagalaw so merong choice ang ating mga consumers kung ano bibilhin," ani DTI Undersecretary Ruth Castelo.

Panawagan naman ni Laban Konsyumer President Atty. Vic Dimagiba na dapat payagan ang mga retailer na huwag galawin ang presyo para sa kapakanan ng mga consumer.

"Kung ang ipa-publish ay yung di magtataas, ok yun pero hayaan natin ang retailer na magdecide," ani Dimagiba.

May ilang consumer gaya nina Edith Wu at Ces Vicencio na ngayon pa lang namimili na ng Noche Buena.

"Mas gusto ko walang tao, tingnan mo ito perfect, eto ang habol ko every year ayoko ng crowd, stressful ang maraming tao. kung kaya mong bilhin ngayon, bilhin mo na," ani Vicencio.

Pero para sa mga kagaya ni Loloy Rota na isang tindero, kailangan munang kumayod para may pang-noche buena.

"Kailangang magbenta muna ako ng mga paninda ko para kumita, mag iipon muna, kailangan sir eh, may budget sila e, may pera na sila, kami walang wala," ani Rota.

Samantala, sumipa na rin ang presyo ng baboy sa mga palengke pero sabi ng Department of Agriculture na wala naman daw problema sa suplay nito.

"Ina-analyze namin bakit tumaas. Ang isang reason mas mura ang frozen pork pero preference ng mga Pinoy consumers, gusto rin nila fresh. Tumaas din ang transport cost dahil sa pagtaas ng langis," ani DA Undersecretary Fermin Adriano.

Inaasahang tataas pa ang presyo nito sa mga darating na araw, ayon sa Samahang Industrya ng Agrikultura.

"This coming weeks tataas pa yan, ineexpect namin next week another P20 tataas ulit yan and kasi yung computation ng feeds kung gaano kalaki yung alaga tapos kailan papasok yung cost, dun tataas yung presyo so yung increase hindi biglaan yung increase na makikita mo," ani SINAG chair Rosendo So.

May ilang gulay ding nagtaas-presyo matapos makabawi sa pananalasa ng nagdaang bagyo sa Southern Tagalog at Benguet.