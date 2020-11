Singil sa kuryente bababa ngayong Nobyembre: Meralco

MANILA - Bababa ang singil sa kuryente ngayong Nobyembre, ayon sa Manila Electric Company o MERALCO.

Nasa P0.04 per kilowatt hour ang ibababa sa overall rate ng paparating na November billing. Ibig sabihin nasa P8 ang bawas para sa mga kumokonsumo ng 200 kWh kada buwan, P12 ang tapyas sa 300 kWh, P16 para sa 400 kWh at P20 para sa mga 500 kWh users.

-- ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News