Ilang pamilya dumidiskarte para makatipid dahil sa taas-presyo ng baboy

Para magkasya sa 16 na kasama sa bahay, pinagiling ni Ruby Judal ang baboy na binili niya sa talipapa.

"Ginagawa namin lumpia o kaya meatballs para makatipid... nagtaas lang 'yong price pero walang choice. Siyempre, maraming mga chikiting, kaya kailangan bumili," ani Judal.

Sa isang pamilihang binisita ng ABS-CBN News, P290 ang kada kilo ng laman ng baboy habang P320 naman ang liempo.

Ayon sa tindero na si Gaspar Dagangan, galing pang General Santos City ang ibinebenta niyang baboy.

"Mas maganda sana dapat po dito sa atin para mas mababa. Ngayon kasi, mas mahal dahil mas malayo," ani Dagangan.

Nagbabala naman ang National Economic and Development Authority na posibleng tumaas pa ang presyo ng pagkain dahil sa sunod-sunod na bagyo at epekto ng African swine fever (ASF).

Kaya para mapababa ang presyo ng baboy, naglabas ang Department of Agriculture (DA) ng suggested retail price (SRP).

"Maigting po ang partnership namin sa mga traders na may puso, meaning, gusto nilang magbenta doon sa suggested retail price," ani Agriculture Secretary William Dar.

Ang baboy naman na manggagaling Visayas at Mindanao ay kakatayin na doon para mas marami ang madala sa Metro Manila.

Pero kung ang grupo ng mga magbababoy ang tatanungin, mali daw ang diskarte ng DA laban sa ASF.

Naubos anila ang mga baboy sa Luzon dahil sa mahigpit at maling protocol kaya takot nang mag-alaga ng baboy ang backyard raisers.

"Seventy percent dito sa Luzon, nawala na ang kanilang baboy. Mayroong tinamaan, nagsarado, bankrupt... nalugi lahat ng mga backyard raiser," ani Nicanor Briones, vice president for Luzon ng Pork Producers Federation of the Philippines.

Ayon sa grupo, hindi importasyon ang sagot sa problema sa mataas na presyo ng baboy dahil mas lalong malalantad sa ASF ang bansa.

Iminungkahi ni Briones ang pagbibitiw sa puwesto ni Dar kung hindi nito mapababa ang presyo ng pagkain.

"Kung hindi kaya ang kanilang trabaho, puwede po silang mag-resign or palitan na ng ating mahal na pangulo," ani Briones.

Nagbabala rin si Briones na kung ipatutupad din sa Visayas at Mindanao ang mahigpit na protocols na umiiral sa Luzon ay baka magkulang na rin ang supply doon ng baboy.

-- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News