Agri dept hinikayat na ilibre ang African swine fever testing

Hinikayat ng Pork Producers Federation of the Philippines Inc ang Department of Agriculture na gawing libre ang African swine fever testing at bayaran ang mga ibinaon nitong baboy. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/file

MAYNILA - Hinikayat ng isang pork producers group ang Department of Agriculture na gawing libre ang testing ng mga baboy para sa African swine fever (ASF).

Dumaing din ang Pork Producers Federation of the Philippines, Inc. (ProPork) na hindi pa nababayaran ng ahensiya ang mga inilibing na baboy ilang buwan na ang nakalilipas.

"Dahil hindi nababayaran, anong gagawin mo sa iyong baboy, ibebenta lahat. 'Yung malaking takot, kusang nagdepopulate ang ating magbababoy," ani Nicanor Briones, ProPork vice president for Luzon.

"Matagal na nating sinasabi, i-cordon mo ang 1 kilometer, iyong i-test, pag positive ibaon mo, bayaran mo backyard o commercial. 'Pag negative pabayaan mong ibenta nang sa ganun konti lang ang itong babayaran. Ilibre nila ang test sa ASF at bayaran nila."

Nasa 70 porsiyento ng magbababoy sa Luzon ang nawalan ng kanilang hanapbuhay, ani Briones.

"Dito sa protocol na ginagawa nila, ang susunod na mauubos ang baboy sa Visayas at Mindanao," aniya.

