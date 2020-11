ALAMIN: Meralco maintenance schedule sa Nobyembre 8-15

Nag-abiso ang Meralco na pansamantalang makararanas ng pagkawala ng kuryente ngayong linggo ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan.

BULACAN (CALUMPIT AT HAGONOY)

NOBYEMBRE 8, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 4:00AM AND 9:00AM

→ Bahagi ng MacArthur Highway mula Meralco – Calumpit substation hanggang Calumpit - Pulilan Road kasama ang Teh Hsin Enterprise Phils. sa Bgy. Caniogan, Calumpit.

→ Bahagi ng Calumpit - Pulilan Road mula MacArthur Highway hanggang Esguerra St. sa Bgy. Dampol II-A, Pulilan kasama ang Feedmix Specialist, Foster Foods, Fisher Farms, Northeast Knittex at 2000 Steel Corporation; Bgys. Dampol II-A at Dampol II-B sa Pulilan; Bgys. Caniogan, Corazon, Pungo at Sto. Niño sa Calumpit.

→ Bahagi ng Iba O’ Este at Palapat Roads mula Bgy. Sta. Monica hanggang at kasama ang Bgy. San Isidro sa Paombong; Bgys. Hangas, Sto. Niño, San Sebastian, San Nicolas at Marulao sa Hagonoy.

→ Bahagi ng Canioza Road mula Calumpit – Hagonoy Provincial Road hanggang at kasama ang Purok 3, 1 & 2 at Sitios 1 – 3 sa Bgys. Bulusan at Calizon sa Calumpit.

→ Bahagi ng Meysulao Barangay Road mula Capt. V. Cruz St. hanggang Macabebe – Calumpit – Apalit Road kasama ang Puroks 2 – 6 sa Bgys. Meysulao, San Jose at San Miguel sa Calumpit.

→ Bahagi ng Macabebe – Calumpit – Apalit Road mula Caduang Tete St. hanggang at kasama ang San Miguel Barangay Road; Puroks 1 – 4; Cabu at Dike Sts. sa Bgys. Meysulao at San Miguel sa Calumpit.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa loob ng Meralco - Calumpit substation.

MANILA (SAN ANDRES BUKID) AT MAKATI CITY (LA PAZ AT SAN ANTONIO)

NOBYEMBRE 8, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 8:30AM at 9:00AM at sa pagitan ng 2:00PM at 2:30PM

→ Bahagi ng G. Del Pilar St. mula Zobel Roxas St. hanggang at kasama ang Pablo Ocampo Sr. St. (Vito Cruz), Florentino Torres (Dagonoy) at A. Francisco Sts. sa San Andres Bukid, Manila.

→ Bahagi ng A. Francisco at Arellano Ave. mula Pres. Sergio Osmeña Highway (South Luzon Expressway) hanggang malapit sa Zapanta St. kasama ang Alejo Aquino, Leyte, Taal at Espiritu Sts. sa San Andres Bukid, Manila.

→ Bahagi ng Zobel Roxas St. mula G. Del Pilar St. hanggang Lemery St. kasama ang Antara Spa at Arguelles Medical Center sa San Andres Bukid, Manila.

→ Bahagi ng Pres. Sergio Osmeña Highway (South Luzon Expressway) mula Mufflerland hanggang BMC Executive Homes sa San Andres Bukid, Manila.

→ Bahagi ng Zobel Roxas St. mula Pablo Ocampo Sr. St. Ext. (Vito Cruz Ext.) sa Bgy. San Antonio, Makati City hanggang Balagtas St. kasama ang Akle St.; at Rafael Palma Elementary School sa Bgy. La Paz, Makati City.

→ Bahagi ng Archimedes St. mula Balagtas St. hanggang at kasama ang Eureka, Dumas at Caton Sts. sa Bgy. La Paz, Makati City.

Sa pagitan ng 8:30AM at 2:30PM

→ Bahagi ng Perlita St. mula Pablo Ocampo Sr. St. (Vito Cruz) hanggang at kasama ang Madre Perla, Estrada at Opalo Sts. sa San Andres Bukid, Manila.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga pasilidad at pag-install ng dagdag na lightning protection devices sa Perlita St. sa San Andres Bukid, Manila.

CAVITE (GEN. TRIAS)

NOBYEMBRE 8 - 9, 2020, LINGGO HANGGANG LUNES

Sa pagitan ng 4:30AM at 5:00AM (Linggo) at sa pagitan ng 4:30AM at 5:00AM (Lunes)

→ San Miguel Yamamura – Hormel Plant sa Sitio de Fuego, Bgy. San Francisco.

DAHILAN: Pag-upgrade ng mga pasilidad sa 115kV Amadeo – Gateway – FCIE transmission lines.

RIZAL PROVINCE (BINANGONAN)

NOBYEMBRE 10, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 12:01AM at 4:00AM

→ Bahagi ng J. P. Rizal Ave. mula Paterno St. hanggang Binangonan Port kasama ang Binangonan Catholic College, Jollibee, 7-Eleven Store at CAFEGO Ice Plant; A. Mabini, Osmeña, Mayon, at Banahaw Sts. sa Bgy. Libis.

→ Bahagi ng M. L. Quezon St. mula Smart Telecom Tower sa Bgy. Libid hanggang at kasama ang Sitio Wawa sa Bgy. Libis; Binangonan Public Market, Sta. Ursula Parish Church at Binangonan Municipal Plaza sa Bgy. Libid.

DAHILAN: Pagpapalit ng poste sa J. P. Rizal Ave. sa Bgy. Libis, Binangonan, Rizal Province.

BULACAN (MARILAO)

NOBYEMBRE 10, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 12:01AM at 5:00AM

→ Bahagi ng M. Villarica Road mula MacArthur Highway hanggang Diwas Auto Supply And Repair Services sa Bgys. Saog at Tabing Ilog.

DAHILAN: Reconstruction ng primary lines sa Patubig Road malapit sa MacArthur Highway sa Bgy. Saog, Marilao, Bulacan.

TAGUIG CITY (LOWER BICUTAN AT UPPER BICUTAN)

NOBYEMBRE 10 – 11, 2020, MARTES HANGGANG MIYERKOLES

Sa pagitan ng 11:30PM (Martes) at 4:30AM (Miyerkoles)

→ Bahagi ng Gen Santos Ave. mula Tuklas St. hanggang malapit sa Pagkakaisa St. kasama ang Paraiso St. sa Purok 6; Philippine National Police (PNP) Camp Bagong Diwa, Taguig City Government Center, Food and Nutrition Research Institute (FNRI), Land Bank of the Philippines, Taguig City University, Department of Health (DOH) – Treatment and Rehabilitation Center (TRC) Bicutan, Taguig City Hall of Justice, Upper Bicutan National High School, Upper Bicutan Elementary School at DepEd - Division of Taguig City and Pateros.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga poste at line reconductoring works sa Gen. Santos Ave. sa Bgys. Lower Bicutan at Upper Bicutan sa Taguig City.

QUEZON PROVINCE (LUCBAN)

NOBYEMBRE 11, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 10:00AM at 2:00PM

→ Bahagi ng Lucban – Tayabas National Road mula Our Lady of the Most Holy Rosary Seminary Church sa Bgy. Manasa hanggang Maria Susai Natchathiram Formation House sa Bgy. Tiawe kasama ang Sitio Ayos sa Bgy. May-it.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng DPWH bridge widening project sa Lucban – Tayabas National Road sa Bgy. Tiawe, Lucban, Quezon Province.

RIZAL PROVINCE (TAYTAY AT ANGONO)

NOBYEMBRE 12, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 12:01AM at 2:00AM

→ Bahagi ng East Bank Road mula Melon St. hanggang at kasama ang Sitio Panghulo, Sitio Batasin, Sitio Lambak, at Sitio Samagta sa Bgy. San Juan, Taytay.

→ Bahagi ng Velasquez St. mula Megawide hanggang at kasama ang Philippians Subd., Exodus Leviticus Subd., Redwood Park Subd., East Gate Executive Village at Sitio Lower Panghulo; Amsteel Structure Inc., Puregold – Taytay Floodway, PTT Gas Station at Delta Concrete Corp. sa Bgy. San Juan, Taytay.

→ Bahagi ng Velasquez St. mula Seaoil Gas Station hanggang at kasama ang Cresdaville Subd., Summerfield Villas, Colossian & Genesis Subd., Dividend Homes Subd., Sitio Bangiad at Zapanta Compound; Yingtex Garment Corp. at Seven Dragons Food Galore Warehouse sa Bgy. San Juan, Taytay.

→ Bahagi ng Taytay – Angono Coastal Road mula Velasquez St. hanggang at kasama ang 21st Century Steel Mill Inc., Jenny’s Garments Inc. at Linkage Industrial Corp. sa Bgy. San Juan, Taytay.

→ Bahagi ng Taytay – Angono Coastal Road mula Lake View Subd. hanggang Sunstrip Ave. sa Bgy. Kalayaan, Angono.

DAHILAN: Unloading ng Meralco circuit Dolores 47XM.

QUEZON CITY (BATASAN)

NOBYEMBRE 12, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 9:00AM at 4:00PM

→ Bahagi ng Petines - Covenant Hills Village sa Bgy. Bagong Silangan.

DAHILAN: Pagpalit ng poste at pag-install ng mga pasilidad sa Abraham Lane sa Petines - Covenant Hills Village, Bgy. Bagong Silangan, Batasan, Quezon City.

LAGUNA (CABUYAO CITY)

NOBYEMBRE 12, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 10:00AM at 11:00AM

→ Bahagi ng Mabuhay City Main Road mula malapit sa Baclaran Road hanggang at kasama ang Mabuhay City Subd. Phase 2 sa Bgys. Mamatid at Baclaran.

DAHILAN: Line reconstruction works sa Mabuhay City Main Road sa Bgy. Baclaran, Cabuyao City, Laguna.

QUEZON PROVINCE (LUCBAN)

NOBYEMBRE 12 - 13, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 11:00PM (Huwebes) at 4:00AM (Biyernes)

→ Bahagi ng Don V. Cadelina, Lucban – Tayabas National Road, Regidor at San Luis Sts. mula A. Racelis St. hanggang at kasama ang Patio Rizal at Jollibee sa Lucban Town proper.

DAHILAN: Pagpalit ng poste sa A. Racelis St. sa Lucban Town Proper, Lucban, Quezon Province.

MANILA (TONDO)

NOBYEMBRE 14, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 8:30AM at 2:30PM

→ Bahagi ng S. Del Rosario St. mula Callejon G St. hanggang Antipolo St. sa Gagalangin.

→ Bahagi ng Antipolo St. mula S. Del Rosario St. hanggang at kasama ang Dalaga St.; at Almedah Food Machineries Corp. sa Gagalangin.

→ Bahagi ng Alcalde St. mula Cavite St. hanggang malapit sa Callejon F St. sa Gagalangin.

→ Bahagi ng Yangco St. malapit sa Callejon G St. sa Gagalangin.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga poste, pag-install ng mga pasilidad at line reconductoring works sa S. Del Rosario St. sa Gagalangin, Tondo, Manila.

QUEZON CITY (SIENNA AT STO. DOMINGO)

NOBYEMBRE 14, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 9:00AM at 3:00PM

→ Bahagi ng Sto. Domingo Ave. mula Del Monte Ave. hanggang at kasama ang Atok, Palali, Cresta, Cetacio, Bingo, Malinao, Don Manuel Agregado, Macopa at Don Pepe Sts.; Siena College, Cornerstone International Philippines (CIP) Bldg., Creative Signs, Inc. at Classic Savory Head Office sa Bgys. Sienna at Sto. Domingo.

→ Bahagi ng Don Jose St. from Sto. Domingo Ave. to Malinao St. kasama ang JP Integrated Impressions at Choice Harvest Marketing Inc. sa Bgy. Sienna.

→ Bahagi ng Don Jose St. mula N. S. Amoranto Sr. Ave. hanggang Don Manuel Agregado St. sa Bgy. Sto. Domingo.

→ Bahagi ng Sta. Catalina St. mula Tabayoc St. hanggang Sto. Domingo Ave. sa Bgy. Sienna.

→ Bahagi ng Scout Alcaraz St. mula Cresta St. hanggang Don Jose St.sa Bgy. Sienna.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pangunahing pasilidad na apektado ng DPWH road widening sa Sto. Domingo Ave. sa Bgys. Sienna at Sto. Domingo sa Quezon City.

MAKATI CITY (SAN ISIDRO AT PALANAN)

NOBYEMBRE 14, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 10:00AM at 12:00NN

→ Bahagi ng Sen Gil Puyat Ave. (Buendia Ave.) mula malapit sa Bautista St. hanggang Pres. Sergio Osmeña Highway kasama ang Philippine National Bank (PNB) - Buendia at Bank Of Makati BMI – Buendia sa Bgys. Palanan at San Isidro.

→ Bahagi ng Batangas St. mula Sen Gil Puyat Ave. (Buendia Ave.) hanggang at kasama ang Honduras, Guatemala, Faraday, Bolivia, Borneo, Uruguay, Filandia at P. Binay Sts. (Arthur); Film Experts Inc., St. Mary of the Woods School, RMDA Architects, J M Processing & Freezing Services Inc., J M & Company Inc., Rubicon Printing Corp., A & M Machine Shop, Inc., Actron Industries, Inc., Unicomm Ingredients Philippines, Inc., San Isidro National High School, Messaging Solution Provider Inc. (MSPI) Place Bldg., SM Hypermarket Makati, Rai Rai Ken Restaurant, A. Hartrodt Philippines, Inc., McDonald’s – Gil Puyat, Kooapps Philippines at Trass Construction Company Inc. sa Bgy. San Isidro.

DAHILAN: Pag-install at paglilipat ng mga pasilidad sa Honduras St. sa Bgy. San Isidro, Makati City.

CAVITE (NAIC AT TANZA)

NOBYEMBRE 14 - 15, 2020, SABADO HANGGANG LINGGO

Sa pagitan ng 11:30PM at 11:59PM (Sabado) at sa pagitan ng 5:00AM at 5:30AM (Linggo)

→ Bahagi ng Antero Soriano Highway mula Bgy. Timalan Concepcion, Naic hanggang at kasama ang Casa Amaya Subd., Villa Juanita Subd. at Sitio Postema sa Bgys. Daang Amaya 3, Amaya 1, Halayhay, Sahud Ulan, Calibuyo at Lambingan sa Tanza.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa loob ng Meralco – Tanza substation.

BULACAN (GUIGUINTO AT MALOLOS CITY)

NOBYEMBRE 15, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 4:00AM at 8:00AM

→ Bahagi ng Cagayan Valley Road MULA NLEX – Guiguinto Exit hanggang at kasama ang Sta. Rita Village, Harcelville Homes, Tierra Dayao Subd. at Barrio Maligaya; Puregold – Guiguinto at BPI – Guiguinto sa Bgys. Sta. Cruz at Sta. Rita sa Guiguinto. Violeta Village, Rosaryville Subd. Phase 2, Goldridge Subd. at Felville Subd. sa Bgy. Sta. Cruz, Guiguinto.

→ Bahagi ng MacArthur Highway from Garden City in Bgy. Sta. Cruz, Guiguinto hanggang at kasama ang McDonald’s, Shakey’s, Shin’ Yuu, KFC at Caltex Gas Station sa Bgy. Tikay, Malolos City. Malolos Heights Subd., North Madison Place Subd. at Farm Ville Subd.; at First Bulacan Industrial City sa Bgys. Tikay at Santor sa Malolos City.

→ Bahagi ng Lucero St. mula Purok 1 in Bgy. Mabolo hanggang at kasama ang Kabihasnan Road, Fausta Road, Inang Wika, Paraluman at Toribia Vinta Sts. sa Bgy. Caniogan sa Malolos City.

→ Bahagi ng Lucero St. mula Lucero Interior St. hanggang at kasama ang Dimagiba, F. T. Reyes, Sabitan, Kamesitisuhan, Estrella, T. Alonzo, Canlapan, L. Valencia, San Roque, Zulueta, San Vicente, Narra, Ipil, Apitong, Kamagong at Jacinto Sts.; More Than Conquerors Fellowship International Inc., Mary Immaculate Maternity & General Hospital, Mary The Queen School of Malolos, Malolos Cathedral, Immaculate Conception School of Malolos, Immaculate Concepcion School For Boys, Old Malolos City Hall, PNB, Malolos Public Market, Mercury Drug at Jollibee sa City Proper, Malolos City.

→ Bahagi ng Sto. Cristo – Mabolo Diversion Road mula Lucero St. hanggang Estrella St. kasama ang Rufina Golden Village, Williamville Subd., Purok 1 at 3 sa Bgys. Calero, Sto. Cristo at Mabolo sa Malolos City.

→ Bahagi ng Bulakan – Malolos Road mula Sto. Cristo – Mabolo Diversion Road mula Bgy. Atlag, hanggang at kasama ang Bgys. Babatnin, Masile, Panasahan, Matimbo, Mambog, Taal, Pamarawan, Namayan, Niugan, Bangkal, Balayong at Bagna sa Malolos City.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa NGCP Tabang 69kV transmission lines.

MANILA (SAMPALOC)

NOBYEMBRE 15, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 8:30AM at 2:30PM

→ Bahagi ng Mindanao Ave. mula Meralco – Sta. Mesa substation sa Santol St. hanggang malapit sa Valdez St.

DAHILAN: Pagpapalit ng poste sa Mindanao Ave. sa Sampaloc, Manila.