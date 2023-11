Nakiusap ngayong Martes ang Department of Labor and Employment (DOLE) sa mga negosyante na ibigay nang mas maaga ang 13th month pay ng mga empleyado.

Ayon kay Labor Secretary Beinvenido Laguesma, ito'y para mas maaga ding makapag-budget ang mga empleyado para sa darating na kapaskuhan.

"Although meron silang elbow room na hanggang December 24, sana magbigay sila nang mas maaga. Kung maaari nga, unang linggo pa lang ng Disyembre nang hindi naman magkumahog ang ating mga manggagawa at kanilang pamilya sa pagba-budget," ani Laguesma.

Iginiit ng kalihim na walang exempted sa pagbibigay ng 13th month pay dahil ito ay naaayon sa batas.

Naniniwala naman ang Employers Confederation Of The Philippines (ECOP) na makabubuti sa ekonomiya kung maagang maibibigya ang 13th month pay ng mga manggagawa.

"That would help boost the economy because people can get the money for their Christmas-related buying or eating," ani ECOP Vice President George Barcelon.

Pero baka hindi rin umano magawa ng mga maliliit na negosyo ang pagbibigay ng 13th month pay nang maaga.

"I heard that some of the micro (enterprises) are still having challenges," ani Barcelon.

Para sa construction worker na si Ryan Valdez, walang problema kung hindi niya agad matanggap ang kaniyang bonus para hindi umano niya agad ito magastos.

Plano kasi niyang itabi ang bonus sakaling magkaroon ng emergency.

"Pakonti-konti para pagtanda mayroong (paghuhugutan), kapag nagkasakit," ani Valdez.

Ang pagkakaroon ng isang emergency fund ay isa ring payo ng financial expert na si Michael Ricaford.

Mainam din aniya ang pagkuha ng insurance.

"Kasi kahit papaano makakatulog sila 'pag alam nila na protektado 'yong mga pinagpundaran nilang mga bahay, sasakyan, negosyo," ani Ricafort.

Kung may sosobra pa sa budget, puwede ring mag-invest gamit ang pera para lalo pa itong lumago, ani Ricafort.

Nagpaalala rin si Ricafort na mag-ingat sa mga posibleng scam para hindi masayang ang pinagpagurang pega.

— Ulat ni Andrea Taguines, ABS-CBN News