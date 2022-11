MAYNILA - Nag-anunsiyo ang ilang oil companies ng galaw sa kanilang produktong petrolyo simula Martes, Nobyembre 8.

Ang Shell at Seaoil, may P1.40 taas-singil sa presyo ng gasolina, na aarangkada alas-6 ng umaga ng Martes. Aabot naman sa P0.50 kada litro ang rollback sa diesel, at P0.35 naman sa kerosene para sa dalawang kompanya.

May P1.40 kada litrong taas-singil sa gasolina at P0.50 kada litrong bawas-singil naman ang PetroGazz at CleanFuel.

Aarangkada ang galaw sa presyo ng PetroGazz alas-6 ng umaga sa Nobyembre 8. Alas-4:01 naman ng hapon ng parehong araw magsisimula ang galaw sa presyo sa CleanFuel.

Unang tantiya ng mga taga-industriya na P1.10 hanggang P1.30 ang magiging taas-singil sa kada litro ng gasolina.

Bunsod ang taas-singil sa gasolina sa paglabas ng datos ng Estados Unidos na nababawasan ang kanilang imbentaryo ng gasolina -- na nangangahulugang lumakas ang gasoline consumption doon.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News