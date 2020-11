Mga konsumer naghihigpit ng sinturon dahil sa pagtaas-presyo ng baboy

Pork vendor sa Commonwealth market. Mark Demayo, ABS-CBN News

Naghihigpit ng sinturon ang mga mamimili sa Luzon matapos abutin ng P300 ang kada kilo ng baboy sa lugar.

Ang mamimiling si Anne Quizon, dinadamihan na lang ang binibiling gulay sa Kamuning Market sa Quezon City.

"Meat lover kami so everyday like nilagang baka, sinigang na ribs, menudo . . . Ngayon nag-switch na kami to vegetables," ani Quizon.

Si Marcela Colinares, gulay na rin ang pinamimili para tipid.

"Mas maganda ang gulay nakakatulong sa kalakasan ng ating pangangatawan," aniya.

Aminado ang Bureau of Animal Industry na dahil sa African swine fever, nagkaproblema sa supply kaya tumaas ang presyo ng baboy.

Pero naniniwala ang ahensiya na maparaan ang mga namimili.

"Ang mga Pilipino naman po ay resilient sila kapag namamahalan sa iba pwede naman sila bumili ng iba," ani BAI Director Ronnie Domingo.

Maaalalang iniulat ng Philippine Statistics Authority na isa sa mga nagpabilis ng inflation o ang bilis ng paggalaw sa presyo ng bilihin at serbisyo nitong Oktubre ang mataas na presyo ng karneng baboy na itinuturo sa ASF.

Nabanggit ng ilang Agriculture officials na nasa 20 porsiyento ng hog industry ang naapektuhan ng ASF.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News