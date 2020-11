Ilang pork vendors napipilitang magsara, magbenta nang palugi dahil sa ASF

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Umaangal sa epekto ng African swine fever ang ilang tindera ng mga karne ng baboy sa Quezon City.

Ang ilan, napipilitan nang magsara sa taas ng presyo ng baboy at sa pagtumal ng mga namimili, ayon kay Josie Luris, tindera sa Kamuning Market.

"Matumal po, walang namimili kasi wala namang pera ang tao tapos ang mahal-mahal pa. Marami nang nagsasara. Ako, balak ko na nga rin magsara eh," ani Luris na nagsabing ilang buwan na nila itong nararanasan.

Para kay Leonor Suing, na mahigit 20 taon nang nagbebenta sa Tandang Sora market, ngayon lang daw nangyari na sumipa sa P300 ang kada kilo ng baboy. Dahilan ito para magbenta siya nang palugi para lang may kita.

"Sa sobrang mahal ng baboy, ‘yung kumukuha sa amin ng 2 kilo, kalahati o isang kilo na lang," ani Suing.

Ang ilang mamimili, gaya ni Elvie Francisco, namimili na lang muna ng gulay habang mahal pa ang presyo ng baboy.

Karamihan na umano ng mga hog raiser sa Luzon ay na-bankrupt at nabaon sa utang dahil sa pagkalugi dulot ng ASF.

Giit ng Pampanga Swine Producers Association, mas matindi pa sa COVID-19 ang naging epekto ng ASF sa kanilang kabuhayan.

Mas mahirap anilang sugpuin ang ASF dahil kahit anong disinfectant pa ang kanilang gamitin, tinatamaan pa rin ang kanilang mga alagang baboy.

"Kami po ay nananawagan sa gobyerno na sana makahanap ng vaccine sa madaling panahon kasi para makapag-umpisa tayo sa pag-vaccine ng mga baboy para hindi mahirapan yung mga consumer at yung ibang mamamayan na mabigyan ng trabaho," ani Wency Tangcungco, president ng PSPA.

Aminado naman ang Bureau of Animal Industry, isang attached agency ng Department of Agriculture, na isang global na problema ang ASF, pero bumaba naman na raw ang mga kaso nito sa bansa noong Oktubre.

"Global problem po ito kasi maraming bansa ang naapektuhan ng African swine fever. 'Yung trend po ng African swine fever sa buwan ng Oktubre ay pababa na po siya at sana po huwag na po siya tataas. Paano na hindi na siya tataas, mag-ingat tayo sa pag-aalaga ng baboy," ani Ronnie Domingo, Director ng BAI.

Giit naman nila na nagbigay umano sila ng tulong sa mga naapektuhan ng ASF.

"Mayroon po tayong indemnification na P5,000 per head na baboy na sinurender para ma-cull po natin 'yan tapos nagbukas din tayo ng sure aid; isa po itong pautang P25,000 po siya, zero interest po siya tapos 10 years to pay po 'yun," ani Domingo.

Umaapela ang mga naluging hog raiser at mga tindera na resolbahin na ng pamahalaan ang problema sa ASF at pababain na ang presyo ng baboy para mayroon silang kitain bago man lang mag-Pasko.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News