DA nais tutukan ang umano'y 'pananamantala' ng ilang trader sa pagsirit ng presyo ng baboy

Ibinebenta ang karneng baboy sa Angeles City Public Market sa Pampanga, October 29, 2019.



MAYNILA - Nais tugunan ng Department of Agriculture ang problema sa umano’y pananamantala ng mga malaking trader sa farmgate price ng baboy na isa umano sa sanhi kung bakit mataas ang presyo sa Metro Manila.

Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, problema ngayon sa presyo ng baboy ang mga naging epekto ng African swine fever na sinabayan pa ng ilang nanamantala ng presyo nito, partikular na sa Metro Manila.

"Ang problema, mayroon palagi 'yung mga big traders na nansasamantala at sila 'yung nagbibigay ng mataas na presyo sa farmgate price at ibinebenta nila of course sa mga merkado sa Metro Manila," aniya.

"So, gagawan namin ng paraan para hindi mapunta roon sa manipulative traders at diretso diyan sa mga mas maliit na nagnenegosyo sa mga merkado rito sa Metro Manila," dagdag niya.

Maaalalang iniulat ng Philippine Statistics Authority na isa sa mga nagpabilis ng inflation o ang bilis ng paggalaw sa presyo ng bilihin at serbisyo nitong Oktubre ang mataas na presyo ng karneng baboy.

Sa ngayon, aabot sa 20 porsiyento ng hog industry ang naapektuhan ng ASF, ayon kay Dar.

Sinabi na rin ng kalihim na mainam na agad makipag-ugnayan sa awtoridad ang mga magbababoy at traders oras na may mga maitalang may sakit sa mga alaga nito.

Tiniyak din ng ahensiya na tinututukan nila ang suplay ng baboy mula Visayas o Mindanao para hindi mawalan ng karneng baboy sa Luzon at Metro Manila.