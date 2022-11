Ilang Pinoy naghihigpit ng sinturon dahil sa inflation

Inaayos ng isang vendor ang kaniyang paninda sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Paeng sa Metro Manila noong Oktubre 29. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — Nais sanang mag-adobong baboy ni Josephine Lagrimas. Pero dahil mahigpit ang kaniyang budget, nauwi siya sa monggo.

"Ako minsan naiiyak at sardinas na lang. Sa isang libo, 200 muna ang aalisin ko pra bukas meron pa diba, maghapon na namin to munggo," ani Lagrimas.

Pag-iisahin naman ni Tonette Lacida ang sawsawan at ulam.

Nitong Oktubre, naitala ang 7.7 porsiyentong inflation rate o antas ng bilis ng taas-presyo ng mga bilihin at serbisyo, na pinakamataas sa halos 14 taon.

Nasa 9.4 porsiyento ngayon ang inflation rate sa pagkain habang nasa P0.85 ang purchasing power ng P1.

Nakaapekto sa taas-presyo ng gulay ang mga nagdaang bagyo kung saan palyado ang biyahe at nasalanta ang ilang pananim.

Paliwanag pa ng ilang ekonomista na posibleng sumipa pa ang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa unang quarter ng 2023.

Hiling naman sa gobyerno ng non-government organization na IBON Foundation na suspindehin ang pangongolekta ng consumption taxes gaya ng value added tax at oil excise taxes.

Prayoridad naman ngayon ng economic team ng bansa na mapababa ang inflation sa lalong madaling panahon.

"Addressing high inflaiton is the number one priority of the economic team. Although inflation is expected to remain elevated for the rest of the year with the impact of tropical storm Paeng on food supply and persistent global supply chain issues, the government will help ensure that inflation will be on a target-consistent path over the medium term with the implementation of direct measures to address supply shocks," ani Finance Sec. Benjamin Diokno. – Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News