Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nabuhayan ng loob ang mga may-ari ng mga negosyo at kanilang mga manggagawa sa pagbaba ng Alert Level 2 sa Metro Manila.

Inaasahan ang dagdag-kapasidad sa mga establisimyentong bukas na at papayagan pa ang mas maraming tao, partikular na ang mga bata, na lumabas habang Alert Level 2.

Ang ilang restoran, ramdam na ang unti-unting pagdami ng mga customer.

Naghahanda na rin sila sa dagdag-kapasidad na inaasahan sa pagbaba ng alert levels.

"Take out take out lang kami dati, nagre-range lang kami for 3 persons sa store. So unti-unti nagkakaroon na kami ng dagdag na staff, naging anim kami, naging pito….ngayon 8 na po 'yung pumapasok sa 'min," ayon kay Cherrie Ty, manager ng Mango Tree Bistro.

Dumarami na rin ang walk-in clients sa mga salon.

Para sa mga manggagawa, tila Pasko ang kanilang pakiramdam ngayong puwede na ang mga bata sa loob ng mga establisimyento habang Alert Level 2.

"Talagang sobrang saya po, matagal na naming hinihintay po 'tong pagkakataon na 'to and then hindi po namin sasayangin talaga, ipapakita po namin na kayang kaya po at safe po dito," ani Timezone Supervisor Robert Grino.

Sa tantiya ng Department of Trade and Industry (DTI), halos 100,000 dagdag na manggagawa ang makakabalik sa trabaho habang Alert Level 2 sa Metro Manila.

"Ang Metro Manila accounts for a big part of our GDP, I think over 30%, 30 to 40% 'yan kaya napakahalagang hanggang makakaya natin mabuksan na agad. Of course all of these ay in preparation for the coming Christmas season," ani DTI Secretary Ramon Lopez.

--Zen Hernandez, ABS-CBN News