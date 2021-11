Watch more on iWantTFC

Naitala ang unemployment rate ng Pilipinas sa 8.9 porsiyento noong Setyembre na pinakamataas na antas mula Hulyo 2020.

Katumbas ito ng 4.25 milyong Pilipino na walang trabaho, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority.

Ayon kay Civil Registrar General Dennis Mapa, hindi pa nila matukoy kung ilang trabaho ang nawala dahil sa pagsara ng mga negosyo, pero malalaman nila ito sa susunod na linggo.

“Meron kaming isang ongoing na data collection din, ang aming updating of the list of establishments kung saan pinupuntahan namin ang mga establishments at chine-check kung ito ang nagsara o bukas pa, at ilan ang employees na apektado," ani Mapa.

Noong Setyembre nasa 862,000 ang nawalan ng trabaho sa agrikultura at forestry na ayon sa gobyerno ay dahil sa sama ng panahon.

Matatandaan na noong Setyembre tumama ang bagyong Jolina na nagdulot ng P1.4 bilyong pinsala sa agrikultura.

Pero ayon sa United Broiler Raisers Association (UBRA) dagdag-problema ang pandemya, taas-presyo ng mga materyales at mga polisiya ng gobyerno sa pag-angkat ng pagkain para labanan ang inflation.

Pinabulaanan naman ito ni Central Bank governor Benjamin Diokno na nagsabing lalong tataas ang presyo ng mga bilihin kapag walang pag-aangkat.

"The decline in labor in agriculture is because of the adverse weather condition, it is not because of the importation," aniya.

Hindi naman nababahala si Socioeconomic Planning Sec. Karl Chua sa pagtaas ng employment.

Mas mataas aniya ang dami ng trabaho kumpara sa panahon bago mag-pandemya at lalong madadagdagan ng trabaho oras na bumaba ang alert level at iba pang mobility restrictions sa buong bansa.

— Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News