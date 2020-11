DOLE muling itutuloy ang financial aid para sa ilang nawalan ng trabaho dahil sa pandemya

Dumaraan sa checkpoint sa Marcos Highway sa Cainta, Rizal ang magtataho na si Isagani Delos Santos noong March 18, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Inanunsiyo ng Department of Labor and Employment (DOLE) na itutuloy na ulit ng ahensya ang pamimigay ng financial aid sa ilang nasa informal sektor na nawalan ng trabaho, matapos masaid ang paunang pondo para rito.

Itutuloy nila ang pamimigay ng tulong-pinansiyal sa pamamagitan ng Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) Program, kung saan bibigyan ng emergency jobs ang mga benepisyaryo na nasa informal sektor tulad ng labandera at tricycle driver at ang makukuhang "sahod" ang magsisilbing ayuda para sa mga ito.

Ayon sa DOLE, muli itong sisimulan matapos nilang matanggap ang nasa P16 bilyong pondo mula sa Bayanihan to Recover as One law o Bayanihan 2.

Ayon sa DOLE, kasama sa paglalaanan ng pondo ang mga informal worker at mga overseas Filipino worker na umuwi matapos maapektuhan ng pandemya.

Kasama rin sa mabibigyan ng ayuda ang mga nasa formal sector na una nang nag-apply para sa tulong-pinansiyal pero hindi nabigyan dahil naubos ang pondo.

"Kaya lang kinapos kami nuon, kaya andaming mga workers na nag-apply, na-approve pero kinapos ang pondo kaya ngayon babawi kami, 'yung mga na-approve na ay payout na agad," ani Bello.

Ayon pa kay Bello, hindi dole-out ng gobyerno ang ayuda dahil kailangan nilang magtrabaho sa ilalim ng Emergency Employment Program at babayaran sila ng minimum wage kada araw.

Ipapadaan din sa DOLE ang mga nawalan ng trabaho sa tourism industry, na popondohan naman ng P3 bilyon ng Department of Tourism.

Nasa 1 milyong manggagawa mula sa informal sector ang inaasahang makikinabang sa TUPAD program. Aabot naman sa 1.2 milyon mula sa formal sector at tinatayang 150,000 pang OFW na apektado ng pandemya ang sakop nito.

Nilinaw naman ng ahensiya na ang mga nawalan lang ng trabaho sa gitna ng pandemya ang kasama sa makikinabang sa kanilang programa.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News