Inihayag ngayong Huwebes ng isang labor group na mas gusto nila kung magsusuot pa rin ng face mask ang mga manggagawa sa mga pribadong opisina.

Ito'y sa kabila ng anunsiyo noong gabi ng Miyerkoles ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na optional o boluntaryo na ang pagsusuot ng face mask sa mga pribadong kompanya.

Pero ayon kay Julius Cainglet, vice president for research advocacy and partnership ng Federation of Free Workers, marami pa rin ang tinatamaan ng COVID-19 at may mga naitatala pa ring namamatay.

Iminungkahi rin ni Cainglet na gawin ding exemption sa voluntary face mask rule ang mga nagtatrabaho sa food industry o iyong mga manggagawang may direct contact sa tao o produkto, at hindi lang ang mga nasa health care facilities.

"Mas maganda na tayo ay mas maging cautious... kasi ang problema, baka maging masyado tayong kampante," sabi ni Cainglet sa Teleradyo.

"Nakikita naman natin noong mga nakaraang linggo na mayroon pa ring tinatamaan ng COVID at mayroon pa ring pumapanaw dahil sa sakit, kaya mas mainam na tayo pa rin ay makapagsuot ng face mask," dagdag niya.

Nakakatulong naman umano ang bagong patakaran para makatipid ang manggagawa dahil hindi na nila kailangang bumili pa ng face mask, lalo ang mga disposable.

Para naman sa Trade Union Congress of the Philippines (TUCP), dapat tulong-tulong ang mga opisina, empleyado at komunidad para epektibong maipatupad ang voluntary face mask.

Ayon kay TUCP Vice President Louie Corral, dapat may kusa ang Department of Labor and Employment (DOLE) na inspeksyunin ang workplaces.

"Para 'yong issue ng spacing, ventilation ay ma-address. Hindi 'yan puwedeng gawing voluntary system lang na nag-usap ang mga manggagawa at management," ani Corral.

Noong Miyerkoles, nilagdaan ni Secretary Laguesma ang isang advisory na pumapayag na gawing optional ang pagsusuot ng face masks sa mga workplace sa pribadong sektor.

Pero sa panayam, nilinaw ni Laguesma na nasa kamay pa rin ng mga pribadong kompanya kung magpapatupad ng hiwalay na polisiya na nagmamandato sa mga empleyadong magusot pa rin ng mask.

Sa abiso ng DOLE, optional na lang ang face masks sa pribadong sektor maliban sa mga health care facilities gaya ng ospital, clinic, nursing home at dialysis center.

Ayon din kay Laguesma, ang kanilang advisory ay para sa pribadong sektor at desisyon ng Civil Service Commission kung magpapatupad ito ng parehong polisiya sa mga tanggapan ng gobyerno.