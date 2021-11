MAYNILA — Lagpas P480,000 halaga ng pekeng pera na ang nasabat sa mga nakaraang operasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ngayong 2021.

Sa pahayag ng BSP nitong Lunes, 7 operasyon na ang isinagawa ng ahensya at 16 suspek na ang naaresto kung saan 14 sa kanila ay miyembro umano ng sindikato.

“The BSP's Payments and Currency Investigation Group, which carries out said operations, has already filed criminal cases against the arrested individuals in the courts,” sinabi ng ahensya sa kanilang pahayag.

“In addition to the seized counterfeit Philippine currency, the BSP also seized more than 200 pieces of counterfeit foreign banknotes during the said period,” dagdag pa nila.

Sa tala ng ahensya, aabot na sa P7.69 milyon ang halaga ng 12,000 piraso ng pekeng perang nakumpiska sa higit 100 operasyon sa loob ng 10 taon at 176 na rin ang naaresto.

“The operations also led to the seizure of more than 14,300 pieces of counterfeit US dollar bills with a notional value of USD 92.59 million, along with a number of other foreign currencies,” ani BSP.

“Of the 176 arrested suspects, 127 were members of a criminal syndicate while the remaining 48 were found to have acted on their own,” dagdag pa nila.

Sa ngayon, mayroon 161 criminal cases na hinahawakan ang ahensya kung saan 63 ang naresolba habang 98 pa ang ongoing. Anila, 62 sa mga kaso ay nagresulta sa conviction.

Pinaalala ng ahensya na sa ilalim ng batas, ang mga namemeke ng pera ay maaaring makulong sa loob ng 12 taon at isang araw kasama ang fine na hindi lalampas sa P2 milyon.

Hinihikayat nila ang publiko na ipagbigay alam sa mga awtoridad o sumangguni sa mga telephone number (02) 8988-4833 and (02) 8926-5092 sakaling makaranas ng nasabing usapin.

